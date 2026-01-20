Ιατροδικαστές και εμπειρογνώμονες έχουν κινητοποιηθεί σε έξι επαρχίες της Ανδαλουσίας μετά από το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα την Κυριακή στην Αδαμούθ. Ο αριθμός των νεκρών έχει ανέλθει στους 40, ενώ 39 τραυματίες εξακολουθούν να νοσηλεύονται -οι 13 στην εντατική. Την ίδια στιγμή, 43 καταγγελίες για εξαφανίσεις έχουν καταγραφεί στα αρχηγεία της Χωροφυλακής της Ουέλβα, της Κόρδοβα, της Μάλαγα, της Σεβίλλης και της Μαδρίτης, σημειώνει η El Pais. Ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι τρεις από αυτές αφορούσαν την εξαφάνιση του ίδιου προσώπου.

Δεν υπάρχει επίσης σαφής αριθμός ατόμων που δεν έχουν εντοπιστεί. Ο συνολικός αριθμός των επιβατών που ταξίδευαν και στα δύο τρένα υπολογίζεται προσωρινά σε 527 άτομα, αριθμός που υπερβαίνει κατά πολύ τα 300 άτομα του Iryo και τα 186 του Alvia που αναφέρει το Υπουργείο Μεταφορών, επικαλούμενο στοιχεία των δύο εταιρειών.

Εν τω μεταξύ, προχωρούν οι αυτοψίες και η ταυτοποίηση των πτωμάτων. Το Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής της Κόρδοβα, όπου διενεργείται η ταυτοποίηση των θυμάτων, είχε παραλάβει μέχρι τα μεσάνυχτα συνολικά 37 πτώματα, σύμφωνα με πληροφορίες του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ανδαλουσίας.

Από τα 37 πτώματα, έχει ήδη πραγματοποιηθεί αυτοψία στα 23. Μέχρι το βράδυ της Δευτέρας είχαν ταυτοποιηθεί πέντε σοροί. Και στις πέντε περιπτώσεις αυτό πραγματοποιήθηκε μέσω των δακτυλικών τους αποτυπωμάτων.

Ρωγμή στις ράγες η πιθανότερη αιτία

Μια ρωγμή στις ράγες στο χιλιόμετρο 318,7 της γραμμής υψηλής ταχύτητας Μαδρίτη-Ανδαλουσία είναι το σημείο στο οποίο έχουν επικεντρωθεί οι προκαταρκτικές έρευνες για να διαπιστωθούν τα αίτια του σιδηροδρομικού δυστυχήματος.

Αν και η σύγκρουση των τρένων ήταν η κύρια αιτία του υψηλού αριθμού θυμάτων, οι έρευνες επικεντρώνονται στον παράγοντα που προκάλεσε τη σύγκρουση, ένα «παράξενο» ατύχημα, σύμφωνα με τον υπουργό Μεταφορών Όσκαρ Πουέντε.

Η υπερβολική ταχύτητα και το λάθος του μηχανοδηγού του τρένου που εκτροχιάστηκε, αποκλείστηκαν ως πιθανές αιτίες, εστιάζοντας, στο τρένο ή στις ράγες, σημειώνει η El Mundo.

Το μεσημέρι της Δευτέρας εντοπίστηκε ένας σπασμένος σύνδεσμος στις ράγες. Οι ράγες των γραμμών υψηλής ταχύτητας συγκολούνται για να εξασφαλίζουν τη συνέχεια της πορείας του τρένου και να μειώνουν στο ελάχιστο την τριβή των τρένων που ζυγίζουν 500 τόνους χωρίς φορτίο.

Ο μηχανοδηγός του τρένου που κινούταν στην αντίθετη κατεύθυνση, είχε μόλις 20 δευτερόλεπτα για να αποφύγει το τρένο που έρχονταν κατά πάνω του.

