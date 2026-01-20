Λογαριασμός
Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Δείτε αναλυτικά τους δυσκολότερους δρόμους του Λεκανοπεδίου σήμερα

UPDATE: 09:24
Κίνηση

Οι δυσκολότεροι δρόμοι του Λεκανοπεδίου σήμερα είναι στις Κατεχάκη και Κανελλοπούλου από την Ηλιούπολη προς τα στρατιωτικά νοσοκομείαη, η Λεωφόρος Κηφισίας, η κάθοδος της Μεσογείων από το Νομισματοκοπείο προς τους Αμπελοκήπους, η άνοδος της Κηφισού, στον Σκαραμαγκά και στον ανοδικό άξονα Συγγρού - Αρδηττού - Βασιλέως Κωνσταντίνου.

Mε την ενέργεια του ΗΡΩΝΑ

Πηγή: skai.gr

