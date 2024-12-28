Αλίγιεφ: Έχει διαπιστωθεί «εξωτερική φυσική και τεχνική επέμβαση» στο αεροσκάφος

Ο πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας Βλαντίμιρ Πούτιν πραγματοποίησε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν, Ιλχάμ Αλίγιεφ, στις 28 Δεκεμβρίου, ζητώντας συγγνώμη για το «τραγικό περιστατικό» της συντριβής του αεροσκάφους της Azerbaijan Airlines αναφέρει το πρακτορείο Azertag.



Σύμφωνα με το Μπακού, ο Αζέρος πρόεδρος σημείωσε στον Βλαντίμιρ Πούτιν ότι το επιβατικό αεροσκάφος υπέστη «εξωτερική φυσική και τεχνική παρέμβαση» ενώ βρισκόταν στον ρωσικό εναέριο χώρο και έχασε εντελώς τον έλεγχο, εκτράπηκε στην πόλη Ακτάου του Καζακστάν και μπόρεσε να πραγματοποιήσει έκτακτη προσγείωση μόνο χάρη στη γενναιότητα και τον επαγγελματισμό των πιλότων.

Ο Αλίγιεφ τόνισε ότι «η παρουσίαοι τραυματισμοί επιβατών και μελών του πληρώματος από ξένα σωματίδια που διείσδυσαν στο κατάστρωμα του αεροπλάνου ενώ ήταν ακόμα στον αέρα, και οι δηλώσεις των επιζώντων αεροσυνοδών και των επιβατών από την άποψη αυτή διαπιστώνουν το γεγονός της εξωτερικής φυσικής και τεχνικής επέμβασης».Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, οι δύο ηγέτες τόνισαν ότι θα πρέπει να υπάρξει μια σοβαρή και ενδελεχής διερεύνηση όλων των λεπτομερειών αυτής της τραγωδίας και την ανάγκη να οδηγηθούν οι δράστες στη δικαιοσύνη.Ο πρόεδρος Αλίγιεφ είπε ότι, μετά από πρόταση της πλευράς του Αζερμπαϊτζάν, συγκροτήθηκε μια ομάδα διεθνών εμπειρογνωμόνων για να διερευνήσει ενδελεχώς τα αίτια αυτού του ατυχήματος και αυτή η ομάδα έχει ήδη ξεκινήσει τις εργασίες της.Αλίγιεφ και Πούτιν τόνισαν επίσης ότι η διαδικασία έρευνας που ξεκίνησε για την τραγωδία θα διεξαχθεί «με πλήρη διαφάνεια και η κοινή γνώμη

