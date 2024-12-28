Ανταπόκριση από τη Ρώμη

H σύλληψη, στην Τεχεράνη, της Ιταλίδας δημοσιογράφου Τσετσίλια Σάλα έχει προκαλέσει τεράστια ανησυχία. Είκοσι εννέα ετών, η Σάλα συνεργάζεται με την εφημερίδα Il Foglio, με το ιδιωτικό τηλεοπτικό κανάλι La 7 και ηχογραφεί Podcast, για θέματα διεθνούς πολιτικής και επικαιρότητας.



Τη συνέλαβαν στις 19 Δεκεμβρίου, ενώ ετοιμαζόταν να επιστρέψει στην Ιταλία, μετά από δυο εβδομάδες παραμονής στην πρωτεύουσα του Ιράν. Προσπάθησε να δώσει έμφαση σε αθέατες πλευρές της καθημερινής ζωής των πολιτών, με λεπτομέρειες που παρουσιάζουν δημοσιογραφικό ενδιαφέρον.

Οι φυλακές του τρόμου

Μέχρι και σήμερα, δεν έχει απαγγελθεί καμία επίσημη κατηγορία, στην Ιταλίδα απεσταλμένη. Αυτό που γνωρίζουμε, είναι ότι βρίσκεται έγκλειστη στις φυλακές του Εβίν, μαζί με πολιτικούς κρατούμενους, υπό απάνθρωπες συνθήκες. Τα φώτα δεν σβήνουν ποτέ, σε κάθε κελί στοιβάζονται από επτά κρατούμενοι και πάνω και ακούγονται συνεχώς κραυγές από βασανιστήρια. Στην Ιταλίδα ρεπόρτερ επετράπη μόνον να συνομιλήσει τηλεφωνικά, για λίγα δευτερόλεπτα με την μητέρα της και να συναντήσει, χθες, την Ιταλίδα πρέσβη στην Τεχεράνη.

Αντίποινα της Τεχεράνης;

«Παρακολουθούμε την όλη υπόθεση από την πρώτη στιγμή. Εργαζόμαστε με στόχο την απελευθέρωση της Τσετσίλια, χρειάζεται προσοχή και εχεμύθεια», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι. Σύμφωνα με τον Τύπο, δεν αποκλείεται να πρόκειται για αντίποινα της Τεχεράνης, εξαιτίας της σύλληψης, πριν δυο εβδομάδες στο αεροδρόμιο του Μιλάνου, του Ιρανού Μοχάμαντ Αμπεντίνι Ναζαφαμπάντι. Είχε μόλις φτάσει στην ιταλική συμπρωτεύουσα από την Κωνσταντινούπολη και κατηγορείται για εμπόριο όπλων. Το ένταλμα σύλληψής του, εκδόθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ενοχλητικά ρεπορτάζ;

Το καθεστώς των Αγιατολάχ, όμως, μπορεί να ενοχλήθηκε και από ένα σχόλιο της Τσετσίλια Σάλα, στο Instagram: δίπλα στην φωτογραφία της Ιρανής ηθοποιού Ζεϊνάμπ Μουσαβίν, στις 18 Δεκεμβρίου, η Ιταλίδα απεσταλμένη έγραψε: « Η Ζεϊνάμπ συνελήφθη για τα όσα έλεγε μια μάσκα, ένα από τα πρόσωπα των διαφόρων σκέτς της. Από τότε, μάζεψε μια σειρά από διασκεδαστικές ατάκες, για την ζωή των κρατουμένων. Κατάφερε να μετατρέψει σε γέλιο, τις ημέρες που πέρασε στην απομόνωση». Τώρα, όμως, μέσα στην βάρβαρη λογική εκδίκησης του καθεστώτος, στα κελιά του μαρτυρίου, βρίσκεται η νεαρή, Ιταλίδα δημοσιογράφος.





