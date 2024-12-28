ΗΠΑ: Yπουργοί του Καναδά συναντήθηκαν με την ομάδα του Τραμπ για τους δασμούς

Υπουργοί της καναδικής κυβέρνησης συναντήθηκαν χθες Παρασκευή στη Φλόριντα με μέλη της ομάδας του αμερικανού εκλεγμένου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, τη στιγμή που η Οτάβα πασχίζει να αποφύγει ενδεχόμενο εμπορικό πόλεμο με την Ουάσινγκτον.

Ο νέος υπουργός Οικονομικών Ντομινίκ Λεμπλάνκ και η υπουργός Εξωτερικών Μελανί Ζολί συναντήθηκαν χθες με τον Χάουαρντ Λάτνικ και τον Νταγκ Μπέργκουμ, που θα αναλάβουν θέσεις στην επόμενη κυβέρνηση.

Ο Χάουαρντ Λάτνικ θα είναι αρμόδιος για τα εμπορικά και τα τελωνειακά ζητήματα αφού αναλάβει την εξουσία ο κ. Τραμπ, την 20ή Ιανουαρίου. Ο Νταγκ Μπέργκουμ, άνθρωπος που πρόσκειται στην πετρελαϊκή βιομηχανία, θα είναι υπεύθυνος για τις ομοσπονδιακές εκτάσεις και εθνικού συμβουλευτικού οργάνου για ζητήματα ενέργειας.

Η συνάντηση, που έγινε στο Μαρ-α-Λάγκο, οίκημα του Ντόναλντ Τραμπ στην Φλόριντα, ήταν «θετική και παραγωγική», σύμφωνα με τον Ζαν-Σεμπαστιέν Κομό, εκπρόσωπο του κ. Λεμπλάνκ.

Προτού καν αναλάβει την εξουσία την 20ή Ιανουαρίου 2025, ο 45ος και προσεχώς 47ος πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ απείλησε να προχωρήσει στην επιβολή δασμών 25% στα προϊόντα που εισάγονται στη χώρα του από τον Καναδά και το Μεξικό, κίνηση δικαιολογημένη κατ’ αυτόν εξαιτίας της κρίσης των οπιοειδών —ιδίως της φαιντανύλης— και το ζήτημα της μετανάστευσης, της «εισβολής», όπως λέει.

Ο καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό ξεκαθάρισε πως θα υπάρξει ανταπόδοση σε περίπτωση που επιβληθούν τέτοιοι δασμοί, χωρίς να δώσει διευκρινίσεις.

Ο κ. Λεμπλάνκ και η κυρία Ζολί «επανέλαβαν την κοινή δέσμευση στην ενίσχυση της ασφάλειας στα σύνορα και στον αγώνα εναντίον του κακού που κάνει η φαιντανύλη για να σωθούν ζωές, καναδικές και αμερικανικές», σημείωσε ο κ. Κομό σε ανακοίνωσή του.

Ακόμη, «παρουσίασαν λεπτομερώς μέτρα που περιλαμβάνει σχέδιο» για την ασφάλεια των καναδικών συνόρων, με κόστος μεγαλύτερο από ένα δισεκατομμύριο καναδικά δολάρια (πάνω από 660 εκατ. ευρώ), το οποίο καταρτίστηκε μετά την απειλή του Ρεπουμπλικάνου.

Οι κ.κ. Λάτνικ και Μπέργκουμ «δέχθηκαν να μεταφέρουν όσα είπαν» οι καναδοί υπουργοί «στον (σ.σ. εκλεγμένο) πρόεδρο Τραμπ», σύμφωνα με την ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε στην Οτάβα.

Η συνάντηση έγινε με φόντο τη σοβαρή πολιτική κρίση στον Καναδά.

Ο πρωθυπουργός Τριντό βρίσκεται στην πιο δύσκολη θέση αφότου ανέλαβε την εξουσία πριν από εννιά χρόνια, καθώς απέσυρε την υποστήριξή του στην κυβέρνησή του ως πρότινος σύμμαχη παράταξη της καναδικής αριστεράς, ενώ η δυσαρέσκεια και οι προτροπές να κάνει στην άκρη έχουν πλέον πάρει μεγάλες διαστάσεις μέσα στην ίδια την παράταξή του, τους Φιλελεύθερους. Η κρίση ξέσπασε αφού η πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησής του και πρώην υπουργός Οικονομικών Κρίστια Φρίλαντ παραιτήθηκε διατυμπανίζοντας τις διαφωνίες της για τον τρόπο που ο κ. Τριντό εννοεί να διαχειριστεί τον εμπορικό πόλεμο που προβάλλει στον ορίζοντα.

Οι ΗΠΑ είναι ο σημαντικότερος εμπορικός εταίρος του Καναδά — στην αμερικανική αγορά καταλήγει πάνω από το 75% των καναδικών εξαγωγών κι από αυτές τις τελευταίες εξαρτώνται οι θέσεις εργασίας 2 εκατ. Καναδών και πλέον, επί συνόλου 41 εκατομμυρίων κατοίκων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.