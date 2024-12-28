Πούτιν: Συγγνώμη από τον πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν για το αεροπλάνο που έπεσε στο Καζακστάν

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ζήτησε το Σάββατο συγγνώμη από τον Ιλχάμ Αλίγιεφ, τον ομόλογό του του Αζερμπαϊτζάν, μετά από επικοινωνία που είχε μαζί του.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας έκανε λόγο για ένα «τραγικό περιστατικό», που σημειώθηκε στον ρωσικό εναέριο χώρο, αναφερόμενος στο αεροσκάφος της Azerbaijan Airlines που συνετρίβη κοντά στην πόλη Ακτάου του Καζακστάν στις 25 Δεκεμβρίου.

Στη συνομιλία του με τον Αλίγιεφ, ο Πούτιν εξέφρασε για άλλη μια φορά τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των νεκρών στο αεροπορικό δυστύχημα, σύμφωνα με το Κρεμλίνο.

Στη συνομιλία Πούτιν και Αλίγιεφ, σημειώθηκε ότι το αεροσκάφος του Αζερμπαϊτζάν προσπάθησε να προσγειωθεί στη ρωσική πόλη Γκρόζνι κατά τη διάρκεια επιθέσεων από ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη ενώ οι ρωσικές δυνάμεις αεράμυνας απαντούσαν.

"Έχει διαπιστωθεί εξωτερική φυσική και τεχνική παρέμβαση στο αεροσκάφος"

Σύμφωνα με το Μπακού, ο Αζέρος πρόεδρος Ιλχάμ Αλίγιεφ σημείωσε στον Βλαντίμιρ Πούτιν ότι το επιβατικό αεροσκάφος υπέστη «εξωτερική φυσική και τεχνική παρέμβαση» ενώ βρισκόταν στον ρωσικό εναέριο χώρο και έχασε εντελώς τον έλεγχο, εκτράπηκε στην πόλη Ακτάου του Καζακστάν και μπόρεσε να πραγματοποιήσει έκτακτη προσγείωση μόνο χάρη στην γενναιότητα και τον επαγγελματισμό των πιλότων.

"Η Ρωσία πρέπει να παράσχει σαφείς εξηγήσεις"

Από πλευράς του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι σε επικοινωνία με τον πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για το αεροσκάφος που συνετρίβη στο Καζακστάν, για το οποίο αζερικές πηγές είπαν νωρίτερα στο Reuters ότι πιστεύεται ότι καταρρίφθηκε από τη ρωσική αντιαεροπορική άμυνα.



«Η βασική προτεραιότητα τώρα είναι μια ενδελεχής έρευνα για να δοθούν απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα σχετικά με το τι πραγματικά συνέβη. Η Ρωσία πρέπει να παράσχει σαφείς εξηγήσεις και να σταματήσει τη διάδοση παραπληροφόρησης», επισήμανε ο Ζελένσκι σε δήλωσή του στο X μετά το τηλεφώνημα.



I spoke to @presidentaz Ilham Aliyev and expressed condolences to him and the people of Azerbaijan regarding the tragic crash of flight J2-8243 of Azerbaijan Airlines. We acknowledged the heroism of the pilots and the entire crew of the aircraft.



The key priority now is a… pic.twitter.com/s4DAgXdEaK — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 28, 2024

