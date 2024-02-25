Αυστραλία: Μάινονται οι πυρκαγιές στη Βικτώρια, κάηκαν σπίτια

Οι πυρκαγιές που μαίνονται τις τελευταίες ημέρες στη Βικτώρια της Αυστραλίας έχουν καταστρέψει τουλάχιστον έξι σπίτια, ενώ οι Αρχές της πολιτείας προειδοποιούν πως ο επικείμενος «ακραίος» καύσωνας θα εντείνει τον πύρινο εφιάλτη.

Περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στο δυτικό άκρο της πολιτείας και να αναζητήσουν καταφύγιο στην πόλη Μπάλαρατ, 95 χιλιόμετρα δυτικά της Μελβούρνης. Η Αυστραλία διανύει μια περίοδο υψηλού κινδύνου λόγω του καιρικού φαινομένου Ελ Νίνιο, το οποίο σχετίζεται με ακραίες καταστάσεις, όπως δασικές πυρκαγιές, κυκλώνες και ξηρασίες.

Περίπου 15 δασικές πυρκαγιές μαίνονται σήμερα στη Βικτώρια και η πρωθυπουργός της πολιτείας Τζασίντα Άλαν δεν έκρυψε την ανησυχία της για τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν την ερχόμενη εβδομάδα, ιδίως από την Τετάρτη και μετά. Για τον σκοπό αυτόν, είπε ότι έχει συγκαλέσει σύσκεψη με αντικείμενο τον συντονισμό των υπηρεσιών αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Στη μάχη με τις φλόγες έχουν ριχτεί περισσότεροι από 1.000 πυροσβέστες, υποστηριζόμενοι από περίπου 50 αεροσκάφη.

Το αποκαλούμενο «Μαύρο Καλοκαίρι» της περιόδου 2019-2020 στην Αυστραλία είχε γίνει στάχτη μια έκταση στο μέγεθος της Τουρκίας και 33 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας των πυρκαγιών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

