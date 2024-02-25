Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και δύο τραυματίστηκαν σήμερα το πρωί σε επίθεση άνδρα με μαχαίρι σε παντοπωλείο στο Σαπόρο στο νησί Χοκάιντο στη βόρεια Ιαπωνία, μετέδωσε το δίκτυο NHK.

Υπάλληλος καταστήματος της Seicomart στην πρωτεύουσα Σαπόρο του Χοκάιντο δήλωσε στην τοπική αστυνομία ότι ένας άνδρας παρουσίασε επιθετική συμπεριφορά κρατώντας κάτι που έμοιαζε με μαχαίρι κουζίνας λίγο πριν από τις 07:00 τοπική ώρα (24:00 ώρα Ελλάδος), σύμφωνα με το NHK.

Τρεις υπάλληλοι ηλικίας 40 ως 60 ετών μαχαιρώθηκαν κατά την επίθεση και τραυματίστηκαν. Ο ένας από αυτούς, ένας άνδρας ηλικίας γύρω στα 40, διακομίσθηκε στο νοσοκομείο, όπου αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του. Οι άλλοι δύο, ένας άνδρας και μία γυναίκα, εξακολουθούν να έχουν τις αισθήσεις τους, πρόσθεσε το NHK, επικαλούμενο την αστυνομία.

Ένας 43χρονος ντόπιος, ο οποίος είναι άνεργος, συνελήφθη στο σημείο ως ύποπτος για απόπειρα ανθρωποκτονίας, διευκρίνισε το NHK.

Τον Ιανουάριο, τρεις άνδρες τραυματίστηκαν σε επεισόδιο μαχαιρώματος στην Ακιχαμπάρα, δημοφιλής τουριστική περιοχή στο Τόκιο. Ωστόσο τα επεισόδια βίας σε δημόσιους χώρους παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα στην Ιαπωνία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

