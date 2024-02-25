Τα κράτη της Δύσης θα πρέπει είναι πιο τολμηρά σε ό,τι αφορά την κατάσχεση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων που πάγωσαν μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022, δήλωσε ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Ρίσι Σούνακ.

Σε άρθρο του στην εφημερίδα Sunday Times, με αφορμή τη συμπλήρωση δύο ετών από την έναρξη του πολέμου, ο βρετανός πρωθυπουργός υπογραμμίζει ότι η Ουκρανία χρειάζεται περισσότερα όπλα μεγάλης εμβέλειας, μη επανδρωμένα αεροσκάφη, πυρομαχικά, καθώς και άλλη βοήθεια.

«Πρέπει να είμαστε πιο τολμηροί σε ό,τι αφορά την κατάσχεση εκατοντάδων δισεκατομμυρίων από παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία», αναφέρει ο Σούνακ στο άρθρο.

Τον προηγούμενο μήνα ο βρετανός υπουργός Επενδύσεων Ντόμινικ Τζόνσον συζήτησε το θέμα με τον αμερικανό υφυπουργό Οικονομικών Γουόλι Αντεγέμο, υπογραμμίζοντας πως όλα πρέπει να γίνουν σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

Το 2022 η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία και ο Καναδάς πάγωσαν περιουσιακά στοιχεία της ρωσικής κεντρικής τράπεζας αξίας περίπου 300 δισεκ. δολαρίων.

Η G7 εξετάζει το ενδεχόμενο κατάσχεσης ρωσικών περιουσιακών στοιχείων προκειμένου να πληρώσει η Μόσχα για τις καταστροφές που έχει προκαλέσει με την στρατιωτική εισβολή στην Ουκρανία.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας προέτρεψε επίσης τις ΗΠΑ να συνεχίσουν να παρέχουν οικονομική και στρατιωτική υποστήριξη στην Ουκρανία. «Δεν πρέπει ποτέ να υποτιμούμε όσα έχει κάνει η Αμερική για την Ουκρανία και για την ευρωατλαντική ασφάλεια. Τους προτρέπω να συνεχίσουν την υποστήριξή τους και είμαι βέβαιος πως θα το κάνουν», σημειώνει ο Σούνακ.

Χθες Σάββατο, το βρετανικό υπουργείο Άμυνας δεσμεύτηκε να επενδύσει 245 εκατ. στερλίνες (287 εκατ. ευρώ) στην παραγωγή πυρομαχικών πυροβολικού για την ενίσχυση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

