Πώς η CIA εντόπισε και εξόντωσε τον αρχηγό της Αλ Κάιντα, Αϊμάν αλ Ζαουάχρι

Λεπτομέρειες για το πως η CIA εντόπισε και κατάφερε να εξοντώσει τον ηγέτη της Αλ Κάιντα, Αϊμάν αλ Ζαουάχρι, σε αμερικανικό αεροπορικό πλήγμα στην Καμπούλ, έδωσε κυβερνητικός αξιωματούχος, μετά το διάγγελμα Μπάιντεν.

Ο Ζαουάχρι κρυβόταν για χρόνια και η επιχείρηση για τον εντοπισμό και την εξόντωσή του ήταν το αποτέλεσμα «προσεκτικής, υπομονετικής και επίμονης» δουλειάς από στελέχη των αντιτρομοκρατικών και των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ, δήλωσε ανώτερος αμερικανός κυβερνητικός αξιωματούχος.

Ως την ανακοίνωση αυτή των ΗΠΑ, ο Αιγύπτιος γιατρός φερόταν να βρίσκεται είτε στις ημιαυτόνομες περιοχές των φυλών στο Πακιστάν, ή κάπου στο Αφγανιστάν.

Μιλώντας υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, ο αμερικανός αξιωματούχος έδωσε τις ακόλουθες λεπτομέρειες για τον σχεδιασμό και την εκτέλεση της επιχείρησης:

* Για χρόνια, οι αρχές των ΗΠΑ ήταν ενήμερες για την ύπαρξη δικτύου που εκτιμούσε ότι υποστήριζε τον Ζαουάχρι. Τον τελευταίο χρόνο, μετά την αποχώρηση του στρατού των ΗΠΑ από το Αφγανιστάν, οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες έψαχναν ενδείξεις για το εάν ο ηγέτης της Αλ Κάιντα βρισκόταν στη χώρα και πού ακριβώς.

Φέτος, εντοπίστηκε η οικογένειά του: η σύζυγός του, η κόρη του και τα παιδιά της. Είχαν εγκατασταθεί σε κρησφύγετο στην Καμπούλ. Κατόπιν, εντόπισαν τον ίδιο τον Αϊμάν αλ Ζαουάχρι στο σπίτι αυτό στην αφγανική πρωτεύουσα.

