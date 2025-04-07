Ο δισεκατομμυριούχος διαχειριστής επενδυτικών κεφαλαίων Μπιλ Άκμαν, ο οποίος υποστήριξε την υποψηφιότητα του Ντόναλντ Τραμπ για την προεδρία, προέτρεψε τον Αμερικανό πρόεδρο να αναστείλει τους εμπορικούς δασμούς που ανακοινώθηκαν πρόσφατα, προειδοποιώντας ότι υπάρχει ο κίνδυνος να προκαλέσουν έναν οικονομικό «πυρηνικό χειμώνα» και ο ίδιος να χάσει την εμπιστοσύνη του επιχειρηματικού κόσμου.

«Ο πρόεδρος έχει μια ευκαιρία να πάρει ταϊμάουτ 90 ημερών», εισηγήθηκε ο κ. Άκμαν μέσω X, ώστε να επιλύσει τα υπάρχοντα προβλήματα όσον αφορά το εμπόριο μέσω διαπραγματεύσεων.

«Αν, από την άλλη (...) εξαπολύσουμε οικονομικό πυρηνικό πόλεμο εναντίον κάθε χώρας στον κόσμο, οι επενδύσεις θα σταματήσουν, οι επενδυτές θα κλείσουν τα πορτοφόλια τους (...) και θα υποστούμε πολύ σοβαρή ζημιά ως προς τη φήμη μας στον υπόλοιπο κόσμο, που θα κάνουμε χρόνια και πιθανόν δεκαετίες για να αποκαταστήσουμε», πρόσθεσε, επιμένοντας στο ότι η επιχειρηματική δραστηριότητα πάνω απ’ όλα βασίζεται στην «εμπιστοσύνη».

Ντάιμον: Οι δασμοί πιθανότατα «θα αυξήσουν τον πληθωρισμό» και «θα επιβραδύνουν την ανάπτυξη» στις ΗΠΑ

Τη Δευτέρα, η προειδοποίηση του κ. Άκμαν επαναλήφθηκε από μια άλλη εξέχουσα προσωπικότητα της Wall Street. Ο πρόεδρος της JPMorgan Chase, Τζέιμι Ντάιμον, δήλωσε ότι οι δασμοί του Τραμπ ενέχουν να κίνδυνο να αυξηθούν οι τιμές για τους Αμερικανούς.

Οι δασμοί πιθανότατα «θα αυξήσουν τον πληθωρισμό» και «θα επιβραδύνουν την ανάπτυξη» στις Ηνωμένες Πολιτείες, προειδοποιεί η μεγάλη αμερικανική τράπεζα JPMorgan Chase στην επιστολή της προς τους επενδυτές.

«Οι πρόσφατοι τελωνειακοί δασμοί θα αυξήσουν πιθανότατα τον πληθωρισμό», δηλώνει ο διευθύνων σύμβουλος Τζέιμι Ντάιμον και προσθέτει: «Το εάν οι τελωνειακοί δασμοί θα φθάσουν μέχρι την πρόκληση οικονομικής ύφεσης είναι αβέβαιο, αλλά θα επιβραδύνουν την ανάπτυξη».

«Υπάρχει πολλή αβεβαιότητα σχετικά με την νέα δασμολογική πολιτική», παρατηρεί ο Τζέιμι Ντάιμον και αναφέρεται στο ενδεχόμενο των αντιμέτρων εκ μέρους άλλων χωρών, στις συνέπειες επί της εμπιστοσύνης των επενδυτών και επί της ισοτιμίας του δολαρίου.

«Οσο ταχύτερα λυθούν αυτά τα θέματα, τόσο το καλύτερο, διότι ορισμένες αρνητικές συνέπειες θα συσσωρευθούν με τον χρόνο και θα είναι δύσκολο να απoτραπούν», προειδοποιεί ο επικεφαλής της JPMorgan Chase.

Σημειώνεται πως οι τιμές των μετοχών στην Ευρώπη και την Ασία συνέχισαν να πέφτουν τη Δευτέρα, καθώς οι αγορές αντιδρούν στους σαρωτικούς, παγκόσμιους δασμούς που ανακοίνωσε ο Τραμπ την περασμένη εβδομάδα.

Τραμπ: «Μερικές φορές πρέπει να πάρεις το φάρμακο»

Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος δείχνει πως δεν έχει καμία πρόθεση υποχώρησης στο ζήτημα λέγοντας ότι «μερικές φορές πρέπει να πάρεις φάρμακα για να διορθώσεις κάτι». Ο ίδιος αναφέρει ότι η κίνηση αυτή θα δώσει νέα ώθηση στη χώρα του με νέες θέσεις εργασίας και επενδύσεις, αλλά οι οικονομολόγοι προειδοποιούν ότι οι τιμές θα μπορούσαν να αυξηθούν για τους Αμερικανούς και να πυροδοτηθεί ένας εμπορικός πόλεμος.

Πιο συγκεκριμένα, το βράδυ της Κυριακής, ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε νέες εμπρηστικές δηλώσεις σχετικά με τους δασμούς και δήλωσε ότι αν δεν λυθεί το θέμα με το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ απέναντι στην Κίνα, δεν πρόκειται να υπάρξει συμφωνία.

«Ο μόνος τρόπος επίλυσης αυτού του προβλήματος είναι οι δασμοί, επανέλαβε. Ο Τραμπ αποκάλυψε πως το σαββατοκύριακο συζήτησε "με πολλούς Ευρωπαίους, Ασιάτες, όλο τον κόσμο. Θέλουν όλοι απεγνωσμένα να κλείσουμε συμφωνία." Ερωτηθείς για την πιθανότητα να διαπραγματευτεί συμφωνία ελεύθερου εμπορίου —με άλλα λόγια αδασμολόγητου— ανάμεσα στις ΗΠΑ και την ΕΕ, όπως υπέδειξε ο σύμβουλος και σύμμαχός του Ίλον Μασκ, ο πρόεδρος Τραμπ επανέλαβε πως κατά την άποψή του "η Ευρώπη έκανε περιουσία στην πλάτη μας και μας μεταχειρίστηκε πολύ άσχημα. Θέλουν να συζητήσουμε αλλά δεν θα γίνει συζήτηση καθώς δεν μας δίνουν πολλά χρήματα σε ετήσια βάση αγοράζοντας αμερικανικά προϊόντα.»

Ερωτηθείς για την κατάρρευση των χρηματιστηρίων περιορίστηκε να πει ότι δεν θέλει να υποχωρούν οι μετοχές, «αλλά μερικές φορές πρέπει να πάρεις το φάρμακο για να γίνεις καλά».

Επίσης, προέτρεψε τον κόσμο να «αντέξει» τονίζοντας πως πρόκειται για «οικονομική επανάσταση».

Σε ανάρτησή του μάλιστα στο Truth Social ανέφερε: «έχουμε τεράστια οικονομικά ελλείμματα με την Κίνα, με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με πολλούς άλλους. Ο μόνος τρόπος που μπορεί να επιλυθεί το συγκεκριμένο πρόβλημα είναι με τους ΔΑΣΜΟΥΣ, οι οποίοι φέρνουν δισεκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ. Είναι ήδη σε ισχύ και είναι υπέροχο να το βλέπεις. Το έλλειμμα με αυτές τις χώρες ενισχύθηκε κατά την "προεδρία" του κοιμισμένου Τζο Μπάιντεν. Θα το ανατρέψουμε αυτό και θα το ανατρέψουμε ΓΡΗΓΟΡΑ. Κάποια μέρα ο κόσμος θα συνειδητοποιήσει ότι οι δασμοί είναι κάτι όμορφο για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.»

Έκτακτο συμβούλιο υπουργών Εμπορίου

Η Ευρώπη πρέπει να προσαρμοστεί σε μια «αλλαγή παραδείγματος» στο παγκόσμιο εμπόριο, δήλωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Εμπορίου Μάρος Σέφκοβιτς, προσερχόμενος στο έκτακτο Συμβούλιο Υπουργών Εμπορίου σήμερα στο Λουξεμβούργο.

Ο Μ. Σέφκοβιτς τόνισε ότι η σημερινή συζήτηση θα επικεντρωθεί στα επόμενα βήματα και στην προετοιμασία της ευρωπαϊκής απάντησης στους αμερικανικούς τελωνειακούς δασμούς, αλλά και στο πώς θα διασφαλιστεί ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείες θα λάβουν «επαρκή υποστήριξη» σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Παράλληλα τόνισε ότι θα συζητηθεί η επιτάχυνση των διαπραγματεύσεων ελεύθερου εμπορίου της ΕΕ με τον υπόλοιπο κόσμο. Ο Μ. Σέφκοβιτς θα ενημερώσει τους υπουργούς Εμπορίου της ΕΕ για τις συνομιλίες που είχε την περασμένη Παρασκευή με τον υπουργό Εμπορίου των ΗΠΑ, Χάουαρντ Λούτνικ και τον Εμπορικό εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, Τζέιμσον Γκριρ, για τους «αδικαιολόγητους» νέους δασμούς 20% του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με την πολωνική προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, στόχος του σημερινού Συμβουλίου στο Λουξεμβούργο, είναι να δοθεί ένα μήνυμα ενότητας των 27 χωρών-μελών ότι υποστηρίζουν το έργο της Επιτροπής.

Ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών, Ρόμπερτ Χάμπεκ, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Υπουργών Εμπορίου δήλωσε ότι οι χώρες της ΕΕ πρέπει να παραμείνουν ενωμένες, προειδοποιώντας ότι αν κάποια χώρα προσπαθήσει μόνη της να λύσει το πρόβλημα δεν θα επιτύχει. «Η ΕΕ βρίσκεται σε ισχυρή θέση για να απαντήσει στους αμερικανικούς τελωνειακούς δασμούς», είπε ο Ρ. Χάμπεκ, προειδοποιώντας ότι τα αντίμετρα της ΕΕ μπορούν «να πονέσουν» τις ΗΠΑ. Ο Ρ. Χάμπεκ χαρακτήρισε «ανόητους» τους υπολογισμούς των ΗΠΑ για την επιβολή δασμών σε όλο τον κόσμο, τονίζοντας ότι έχουν δημιουργήσει ένα χάος.

Από την πλευρά της, η υπουργός εμπορίου της Ολλανδίας, Ρεϊνέτ Κλέβερ, είπε ότι η ΕΕ πρέπει να κρατήσει την ψυχραιμία της πριν απαντήσει στους αμερικανικούς δασμούς με αντίμετρα.

Οι υπουργοί Εμπορίου της ΕΕ δεν θα συζητήσουν με λεπτομέρεια τα ευρωπαϊκά αντίμετρα -είναι πολύ νωρίς για κάτι τέτοιο- σχολιάζουν ευρωπαϊκές πηγές, όμως θα γίνει μια εις βάθος πολιτική συζήτηση. Όπως έχει δηλώσει η πρόεδρος της Επιτροπής, η ΕΕ διαθέτει ένα τεράστιο εύρος εργαλείων για να απαντήσει στους τελωνειακούς δασμούς του Ντ.Τραμπ.

Η Γαλλία, σύμφωνα με τις δηλώσεις της κυβερνητικής εκπροσώπου της, Σοφί Πριμάς, επιμένει σε μέτρα που θα πονέσουν τις ΗΠΑ και συγκεκριμένα στην ανάγκη επίθεσης στις ψηφιακές υπηρεσίες των ΗΠΑ με φόρους. Αντίθετα, χώρες όπως η Ιταλία, η Πολωνία, το Βέλγιο, η Σουηδία, κ.ά. ζητούν κατευνασμό και συνέχιση των διαπραγματεύσεων με την Ουάσιγκτον, με στόχο να βρεθεί ένας συμβιβασμός.

Στα μέσα Απριλίου αναμένεται να τεθούν σε ισχύ τα αντίμετρα της ΕΕ στους δασμούς 25% του Αμερικανού Προέδρου Ντ. Τραμπ στο αλουμίνιο και στον χάλυβα. Οι δασμοί αυτοί επηρεάζουν 26 δισ. ευρώ ευρωπαϊκών εξαγωγών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη την απάντηση με αντίμετρα που θα πλήξουν με το ίδιο ποσό την αμερικανική οικονομία.

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοιμάζει μια νέα δέσμη αντίμετρων ως απάντηση στους νέους τελωνειακούς δασμούς 20% των ΗΠΑ που ανακοινώθηκαν αυτήν την εβδομάδα για την ΕΕ, αλλά και στους δασμούς 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα. Σύμφωνα με την Επιτροπή, «όλες οι επιλογές είναι στο τραπέζι», όμως η απάντηση της ΕΕ δεν θα έρθει πριν τα τέλη Απριλίου.

Η Επιτροπή υπολογίζει ότι με βάση το σύνολο των αμερικανικών ανακοινώσεων για δασμούς, θα επηρεαστούν ευρωπαϊκά αγαθά συνολικής αξίας 380 δισ. ευρώ.

Αυτή την εβδομάδα η Επιτροπή διοργανώνει συναντήσεις με τους βιομηχανικούς τομείς που έχουν πληγεί περισσότερο, ιδίως την αυτοκινητοβιομηχανία, τον χάλυβα και τα φαρμακευτικά προϊόντα, για να αξιολογήσει τις συνέπειες και τους τρόπους πιθανής βοήθειας.

Πηγή: skai.gr

