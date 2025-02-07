«Αιχμηρό» το εξώφυλλο του περιοδικού Time: Ο Ίλον Μασκ «κατέλαβε» το προεδρικό γραφείο

Τον παλμό της κοινωνίας «πιάνει» για άλλη μια φορά το περιοδικό Time με το νέο του εξώφυλλο. Απεικονίζει τον Ίλον Μασκ να έχει «καταλάβει» το προεδρικό γραφείο εν μέσω έντονων ενστάσεων που ολοένα και πυκνώνουν καθώς ο δισεκατομμυριούχος έχει δυναμική παρουσία στην πολιτική.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ίλον Μασκ έχει αναλάβει τη νεοσύστατη υπηρεσία Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας (DOGE) που έχει σκοπό την περικοπή των δαπανών του ομοσπονδιακού κράτους, με στόχο να είναι πιο αποτελεσματικό. Προσφάτως, ο ίδιος ανέφερε πως έχει σκοπό να κλείσει την Αμερικανική Υπηρεσία Διεθνούς Ανάπτυξης (USAID). «Δεν διορθώνεται», εκτίμησε.

Επίσης, πέρα από το σχέδιο για τη δημιουργία «Ριβιέρας στη Γάζα», ο Ντόναλντ Τραμπ έχει-αναμφίβολα-προκαλέσει αίσθηση τις τελευταίες μέρες με την ανακοίνωση μίας σειράς «ιδιαίτερων» βλέψεων για το μέλλον της Αμερικής και του κόσμου γενικότερα. Στο πλαίσιο αυτό το «χεράκι του έβαλε» και ο Ίλαν Μασκ με το μεγαλεπήβολο σχέδιο του για εξυγίανση -κατά τα λεγόμενά του-του κρατικού τομέα, βάζοντας μπρος την εφαρμογή μίας σειράς απολύσεων κρατικών υπαλλήλων. Ο Μασκ ισχυρίζεται ότι κατά αυτόν τον τρόπο θα πατάξει την ομοσπονδιακή γραφειοκρατία και θα μειώσει πληρωμές που, σύμφωνα με τον ίδιο, οδηγούν τη χώρα σε χρεοκοπία και σε υψηλό πληθωρισμό.

Στους κρατικούς υπαλλήλους έγινε η εξής πρόταση: θα πληρωθούν μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου —και θα διατηρήσουν τα επιδόματά τους— εφόσον δηλώσουν την παραίτησή τους έως τις 6 Φεβρουαρίου.

Λόγω των παραπάνω κινήσεων και δεδομένου ότι Ίλον Μασκ σπατάλησε ένα αξιοσημείωτο ποσό χρημάτων στην προεκλογική εκστρατεία του Ντόναλντ Τραμπ, μία άποψη ξεκίνησε να ζυμώνεται στους κόλπους της αμερικανικής κοινωνίας και ένα ερώτημα αναδύεται όλο και εντονότερα: «Ποιος διοικεί τελικά την Αμερική;»

