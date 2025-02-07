Λογαριασμός
Ερντογάν: Η κατάσταση της υγείας του Μπαχτσελί είναι καλή

«Εκ μέρους μου και του κόμματός μου, μεταφέρω τις καλύτερες ευχές μου στον εταίρο μας στη Λαϊκή Συμμαχία, τον Πρόεδρο του MHP Devlet Bahçeli»

Ερντογάν

Στην ομιλία του στο 8ο Τακτικό Επαρχιακό Συνέδριο του AK Party στην Κωνσταντινούπολη, ο Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανακοίνωσε ότι μίλησε τηλεφωνικά με τον αρχηγό του MHP Ντεβλέτ Μπαχτσελί και ότι η κατάσταση της υγείας του είναι καλή.

Ο Πρόεδρος Ερντογάν είπε: «Εκ μέρους μου και του κόμματός μου, μεταφέρω τις καλύτερες ευχές μου στον εταίρο μας στη Λαϊκή Συμμαχία, τον Πρόεδρο του MHP Ντεβλέτ Μπαχτσελί, και του εύχομαι ταχεία ανάρρωση και ο Θεός να τον έχει καλά», είπε.

Πηγή: skai.gr

