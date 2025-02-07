Ερντογάν: Η κατάσταση της υγείας του Μπαχτσελί είναι καλή

Στην ομιλία του στο 8ο Τακτικό Επαρχιακό Συνέδριο του AK Party στην Κωνσταντινούπολη, ο Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανακοίνωσε ότι μίλησε τηλεφωνικά με τον αρχηγό του MHP Ντεβλέτ Μπαχτσελί και ότι η κατάσταση της υγείας του είναι καλή.

Ο Πρόεδρος Ερντογάν είπε: «Εκ μέρους μου και του κόμματός μου, μεταφέρω τις καλύτερες ευχές μου στον εταίρο μας στη Λαϊκή Συμμαχία, τον Πρόεδρο του MHP Ντεβλέτ Μπαχτσελί, και του εύχομαι ταχεία ανάρρωση και ο Θεός να τον έχει καλά», είπε.

