Ομοσπονδιακός δικαστής μπλόκαρε προσωρινά την κυβέρνηση Τραμπ και τον επικεφαλής του Τμήματος Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας των ΗΠΑ (DOGE), Ίλον Μασκ, από την εφαρμογή του σχεδίου για εθελούσια έξοδο των δημοσίων υπαλλήλων έως τουλάχιστον το απόγευμα της Δευτέρας.

Ο δικαστής των Ομοσπονδιακών Δικαστηρίων George A. O'Toole Jr. όρισε ακρόαση για το απόγευμα της Δευτέρας, για να εξετάσει την περαιτέρω αναστολή εφαρμογής της πρότασης του Τραμπ στους κρατικούς υπαλλήλους, κατά την οποία είχαν προθεσμία να δηλώσουν την παραίτησή τους μέχρι την Πέμπτη λαμβάνοντας κάποια ανταλλάγματα.

Αναλυτικότερα, πέρα από το σχέδιο για τη δημιουργία «Ριβιέρας στη Γάζα», ο Ντόναλντ Τραμπ έχει-αναμφίβολα-προκαλέσει αίσθηση τις τελευταίες μέρες με την ανακοίνωση μίας σειράς «ιδιαίτερων» βλέψεων για το μέλλον της Αμερικής και του κόσμου γενικότερα. Στο πλαίσιο αυτό το «χεράκι του έβαλε» και ο Ίλαν Μασκ με το μεγαλεπήβολο σχέδιο του για εξυγίανση -κατά τα λεγόμενά του-του κρατικού τομέα, βάζοντας μπρος την εφαρμογή μίας σειράς απολύσεων κρατικών υπαλλήλων. Ο Μασκ ισχυρίζεται ότι κατά αυτόν τον τρόπο θα πατάξει την ομοσπονδιακή γραφειοκρατία και θα μειώσει πληρωμές που, σύμφωνα με τον ίδιο, οδηγούν τη χώρα σε χρεοκοπία και σε υψηλό πληθωρισμό.

Στους κρατικούς υπαλλήλους έγινε η εξής πρόταση: θα πληρωθούν μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου —και θα διατηρήσουν τα επιδόματά τους— εφόσον δηλώσουν την παραίτησή τους έως τις 6 Φεβρουαρίου.

Ο δικαστής «βάζει φρένο»

Το «πάγωμα» προήλθε από αγωγή που κατέθεσαν την Τρίτη η Αμερικανική Ομοσπονδία Κυβερνητικών Υπαλλήλων και πολλά άλλα συνδικάτα στο Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ στη Μασαχουσέτη, ζητώντας προσωρινή περιοριστική εντολή για να σταματήσει η προθεσμία.

«Απαγόρευσα στους εναγομένους να προχωρήσουν σε οποιαδήποτε ενέργεια για την εφαρμογή της λεγόμενης 'Fork Directive' μέχρι την ολοκλήρωση της κατάθεσης των εγγράφων και των προφορικών επιχειρημάτων», είπε ο O'Toole. «Πιστεύω ότι μέχρι εδώ θέλω να φτάσω σήμερα»

Οι δικηγόροι του Υπουργείου Δικαιοσύνης ανέφεραν ότι θα ενημερώσουν όλους τους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους.

Περισσότεροι από δύο εκατομμύρια ομοσπονδιακοί υπάλληλοι είχαν προθεσμία έως τα μεσάνυχτα της Πέμπτης για να αποδεχτούν την προσφορά "εθελούσιας παραίτησης" της κυβέρνησης Τραμπ, καθώς ο O'Toole εξετάζει το αίτημα της τελευταίας στιγμής για να μπλοκάρει την πρόοδο του συγκεκριμένου σχεδίου.

Τρία σωματεία που εκπροσωπούν συνολικά 800.000 ομοσπονδιακούς δημόσιους υπαλλήλους υποστήριξαν ότι η κίνηση του Τραμπ είναι παράνομη, αυθαίρετη και θα είχε ως αποτέλεσμα έναν "επικίνδυνο συνδυασμό" για την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Πηγή: skai.gr

