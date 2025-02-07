Γερμανικές εκλογές: η μάχη των ντιμπέιτ άρχισε

Στην τελική ευθεία για τις πρόωρες εκλογές της 23ης Φεβρουαρίου εισέρχεται η Γερμανία, και το χθεσινοβραδινό ντιμπέιτ κορυφαίων εκπροσώπων των κομμάτων που θα απουσιάζουν από την πρώτη μεγάλη τηλεμαχία Όλαφ Σολτς και Φρίντριχ Μερτς, που αναμένεται την Κυριακή, έδωσε τον τόνο.



Βασικό θέμα ήταν η μεταναστευτική πολιτική και αυτό που έκανε εντύπωση ήταν η αγαστή σύμπνοια μεταξύ Βαυαρών Χριστιανοκοινωνιστών, συμμάχων του Μερτς, με την ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία, τους Φιλελευθέρους αλλά και την αριστερή Συμμαχία Σάρα Βάγκενκενχτ ως προς το περιεχόμενο των προτάσεών τους για μια νέα (σκληρότερη) μεταναστευτική πολιτική.

Μόνο η Αριστερά και ο, νέος επικεφαλής της, χαρακτήρισε λανθασμένη την αυστηρή στροφή της Γερμανίας στο μεταναστευτικό, ενώ οι Πράσινοι τήρησαν ουδέτερη στάση. Ωστόσο, αν και όλα τα κόμματα που συμμετείχαν στο χθεσινό ντιμπέιτ απέκλεισαν εκ νέου μετεκλογικές συνεργασίες με την AfD, o συμπρόεδρος του κόμματος, Τίνο Κρουπάλα, δήλωσε ότι το λεγόμενο «δημοκρατικό τείχος κατά της AfD» έπεσε.Από εκεί και πέρα η οικονομική κρίση στη Γερμανία αλλά και η ενεργειακή πολιτική βρέθηκαν στο επίκεντρο, με τοννα ζητά επιστροφή στο ρωσικό φυσικό αέριο και τα πυρηνικά εργοστάσια. Έκκληση για διπλωματική προσέγγιση με τη Μόσχα για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία απηύθυνε και η Σάρα Βάγκενκνεχτ, επικεφαλής της ομώνυμης Συμμαχίας.Τις επόμενες εβδομάδες και μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου είναι προγραμματισμένες πολλές τηλεμαχίες. Τουλάχιστον δύο με όλους τους υποψήφιους καγκελάριους, Φρίντριχ Μερτς (CDU), Όλαφ Σολτς (SPD), Αλίς Βάιντελ (AfD), Ρόμπερτ Χάμπεκ (Πράσινοι).Διχασμένοι οι ψηφοφόροι για τις προθέσεις ΜερτςΣύμφωνα με νέα δημοσκόπηση (Deutschlandtrend) για λογαριασμό του πρώτου προγράμμματος της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης, οι Χριστιανοδημοκράτες κινούνται στο 31% και η Εναλλακτική για τη Γερμανία στο 21%, ενώ οι Σοσιαλδημοκράτες ακολουθούν με 15%, οι Πράσινοι με 14% και η Αριστερά με 5%. Φιλελεύθεροι και Συμμαχία Σάρα Βάγκενκνεχτ μένουν προς το παρόν, βάσει αυτής της δημοσκόπησης, εκτός βουλής.Ως προς το κατά πόσον ο Φρίντριχ Μερτς θα τηρήσει την υπόσχεση περί μη σύμπραξης με την Ακροδεξιά , το 44% τον πιστεύει, ενώ το 43% θεωρεί ότι δεν θα τηρήσει την υπόσχεσή του.Από εκεί και πέρα ως πιθανότερο σενάριο μετεκλογικής συνεργασίας για τον σχηματισμό κυβέρνησης, ένας στους τρεις Γερμανούς ψηφοφόρους προκρίνει αυτό μιας σύμπραξης Χριστιανικής Ένωσης και Σοσιαλδημοκρατών στο σχήμα ενός «μεγάλου συνασπισμού».Εντούτοις, το 69% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι ο σχηματισμός κυβέρνησης θα είναι δύσκολος, δεδομένης της έντονης δυσαρέσκειας τόσο των Σοσιαλδημοκρατών όσο και των Πρασίνων στην κίνηση Μερτς να περάσει ψήφισμα και παρά λίγο νομοσχέδιο για το μεταναστευτικό με την ομόφωνη στήριξη της AfD στο γερμανικό κοινοβούλιο την περασμένη εβδομάδα.

