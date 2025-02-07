ΔΠΔ: Οι κυρώσεις ΗΠΑ αυξάνουν τον κίνδυνο «ατιμωρησίας», δηλώνουν 79 κράτη μέλη

Δεκάδες χώρες προειδοποίησαν σήμερα ότι η απόφαση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει κυρώσεις στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) μπορεί «να αυξήσει τον κίνδυνο της ατιμωρησίας για τα πιο σοβαρά εγκλήματα και εγείρει απειλές για τη διάβρωση του διεθνούς κράτους δικαίου».

«Οι κυρώσεις θα υπονομεύσουν σοβαρά όλες τις υποθέσεις που βρίσκονται υπό διερεύνηση, καθώς το Δικαστήριο μπορεί να χρειαστεί να κλείσει γραφεία του», υπογράμμισαν σε κοινό ανακοινωθέν 79 χώρες - που αποτελούν περίπου τα δύο τρίτα των μελών του ΔΠΔ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.