Η γενική διευθύντρια της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τη μετανάστευση απηύθυνε έκκληση στη διεθνή κοινότητα να προσφέρει βοήθεια στους πάνω από ένα εκατομμύριο ξεριζωμένους εξαιτίας της βίας των συμμοριών στην Αϊτή.

«Πρόκειται για μια από τις πιο περίπλοκες κι επείγουσες κρίσεις στον κόσμο, που έχει επιπτώσεις για την περιφερειακή και διεθνή σταθερότητα», τόνισε η επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ), η Έιμι Πόουπ, ολοκληρώνοντας επίσκεψή της στη χώρα, σύμφωνα με δελτίο Τύπου που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες της.

Πάνω από ένα εκατομμύριο πολίτες έχουν εκτοπιστεί εξαναγκαστικά στην Αϊτή, αριθμός που τριπλασιάστηκε μέσα σ’ έναν χρόνο. Η βία των συμμοριών, ειδικά στην πρωτεύουσα Πορτ-ο-Πρενς, υποχρέωσε δεκάδες χιλιάδες οικογένειες να τραπούν σε φυγή, πολλές επανειλημμένα.

«Ταυτόχρονα, σχεδόν 200.000 Αϊτινοί απελάθηκαν τον τελευταίο χρόνο από χώρες της περιοχής», τόνισε ο ΔΟΜ στην ανακοίνωσή του.

Στις ΗΠΑ, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει να ανακληθεί το νομικό καθεστώς μισού εκατομμυρίου και πλέον μεταναστών που προστατεύονται από την απέλαση, συμπεριλαμβανομένων χιλιάδων Αϊτινών — εγχείρημα που εμπόδισε προχθές Δευτέρα η δικαιοσύνη.

Στο πεδίο, ο ΔΟΜ διαχειρίζεται κάπου πενήντα καταυλισμούς εσωτερικά εκτοπισμένων, συμπεριλαμβανομένων πολλών «σε τομείς που πλήττονται από τη βία», σύμφωνα με την ανακοίνωσή του.

Η κυρία Πόουπ αφηγείται τι άκουσε σε συναντήσεις της με οικογένειες στην πρωτεύουσα Πορτ-ο-Πρενς. «Μητέρα μου είπε πως αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη γειτονιά της τρεις φορές μέσα σε δυο μήνες. Ζει κάτω από ένα πανί με τα παιδιά της, χωρίς να έχουν πού να πάνε», τόνισε.

«Οι Αϊτινοί χρειάζονται υποστήριξη — και τη χρειάζονται τώρα. Το κόστος της απραξίας θα πληρωθεί όχι μόνο με ανθρώπινες ζωές, αλλά και με τη μορφή αστάθειας που θα μας πλήξει όλους», προειδοποίησε η γενική διευθύντρια του ΔΟΜ.

Τουλάχιστον 1.518 άνθρωποι δολοφονήθηκαν και άλλοι 572 τραυματίστηκαν τους πρώτους τρεις μήνες της χρονιάς εξαιτίας της βίας των συμμοριών, επιχειρήσεων των δυνάμεων επιβολής της τάξης και ενεργειών ομάδων πολιτών που αυτοδικούν και σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν σχηματίσει παραστρατιωτικές οργανώσεις, σύμφωνα με δεδομένα του ΟΗΕ.

Πηγή: skai.gr

