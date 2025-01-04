Δυνάμεις ασφαλείας από τη Γουατεμάλα και το Ελ Σαλβαδόρ έφθασαν χθες Παρασκευή στην πρωτεύουσα της Αϊτής προκειμένου να ενισχύσουν την πολυεθνική αποστολή η οποία αναπτύσσεται με την υποστήριξη του ΟΗΕ για να καταπολεμήσει τις συμμορίες που λυμαίνονται τη χώρα.

Πρόκειται για 75 Γουατεμαλτέκους και 8 Σαλβαδοριανούς, οι οποίοι αφίχθησαν χθες Παρασκευή στο Πορτ-ο-Πρενς για να ενταχθούν στην πολυεθνική στρατιωτική δύναμη.Συμμορίες

Ο πρόεδρος του μεταβατικού συμβουλίου Λεσλί Βολτέρ, ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός Αλίξ Ντιντιέ Φιλς-Εμέ και ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Αϊτή Ντένις Χόκινς υποδέχθηκαν τις δυνάμεις ασφαλείας από τη Γουατεμάλα και το Ελ Σαλβαδόρ που έφθασαν στο αεροδρόμιο του Πορτ-ο-Πρενς.

Η πολυεθνική δύναμη τελεί υπό τη διοίκηση της Κένυας, η οποία έχει αναπτύξει σχεδόν 400 αστυνομικούς από τα μέσα του προηγούμενου έτους, αριθμός πολύ μικρότερος από τους 1.000 που είχε υποσχεθεί να στείλει στην Αϊτή. Σε αυτήν εντάχθηκαν αργότερα 24 Τζαμαϊκανοί και δύο αξιωματικοί από το Μπελίζ.

Ο πρόεδρος της Γουατεμάλας Μπερνάρντο Αρέβαλο είχε δεσμευτεί τον Σεπτέμβριο να στείλει 150 στρατοχωροφύλακες στην Αϊτή, τρεις μήνες αφότου έστειλε επιστολή στον ΟΗΕ σχετικά με την υποστήριξη της χώρας του στο εγχείρημα.

Από την πλευρά του, το Ελ Σαλβαδόρ ανακοίνωσε τον Αύγουστο ότι θα έστελνε 78 στρατιώτες που θα συμμετείχαν σε επιχειρήσεις ιατρικών διακομιδών, καθώς και τρία ελικόπτερα – τα οποία θα ενίσχυαν τις δυνάμεις ασφαλείας της Αϊτής σε επιχειρήσεις σε δύσβατες περιοχές που ελέγχουν βαριά οπλισμένες συμμορίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

