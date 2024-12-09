Τουλάχιστον 110 άνθρωποι δολοφονήθηκαν το σαββατοκύριακο στη φτωχοσυνοικία Σιτέ Σολέιγ, στην αϊτινή πρωτεύουσα, όταν ηγέτης συμμορίας έβαλε στο στόχαστρο πολίτες άνω των εξήντα ετών, επειδή υποπτευόταν πως αρρώστησαν το παιδί του με «μαγεία», ανακοίνωσε χθες Κυριακή το Εθνικό Δίκτυο Υπεράσπισης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (RNDDH).

Ο Μονέλ «Μικανό» Φελίξ και η συμμαχία συμμοριών Viv Ansanm, στην οποία είναι ενταγμένος, φέρονται να ευθύνονται για το μακελειό, σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση.

Το RNDDH εξήγησε ότι αφού αρρώστησε το παιδί του, ο Φελίξ ζήτησε συμβουλές από ιερέα βουντού, που κατηγόρησε ηλικιωμένους πως προκάλεσαν την ασθένεια με μαύρη μαγεία, εξωθώντας τον ηγέτη της συμμορίας να διατάξει τη σφαγή.

Η μη κυβερνητική οργάνωση έκανε λόγο για τουλάχιστον 60 δολοφονίες την Παρασκευή και άλλες 50 το Σάββατο με μαχαίρια και ματσέτες, προσθέτοντας πως τα θύματα ήταν όλα 60 ετών και άνω.

Η Σιτέ Σολέιγ, πυκνοκατοικημένη παραγκούπολη κοντά στο λιμάνι της Πορτ-ο-Πρενς, της αϊτινής πρωτεύουσας, είναι από τις πιο φτωχές και βίαιες περιοχές όλης της Αϊτής.

Στον «Μικανό», αρχηγό της συμμορίας Wharf Jeremie, έχει απαγορευτεί από το 2022 η είσοδος στη γειτονική Δομινικανή Δημοκρατία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

