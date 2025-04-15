Επικοινωνία Τραμπ με τον σουλτάνο του Ομάν για επόμενο γύρο συνομιλιών με Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επικοινώνησε σήμερα τηλεφωνικά με τον σουλτάνο του Ομάν, με τον οποίο συζήτησε για τον επόμενο γύρο συνομιλιών σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ο οποίος θα διεξαχθεί το Σάββατο στην Μουσκάτ, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ είπε σε δημοσιογράφους ότι οι δύο ηγέτες μίλησαν επίσης για τις συνεχιζόμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ εναντίον των ανταρτών Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν.

Η στρατηγική «μέγιστης πίεσης» στο Ιράν συνεχίζεται, είπε η Λέβιτ. «Ο πρόεδρος έχει καταστήσει σαφές ότι επιθυμεί διάλογο με το Ιράν», ξεκαθαρίζοντας παράλληλα πως η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο, ανέφερε. Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου είπε πως ο πρόεδρος Τραμπ επανέλαβε τη θέση αυτή στη διάρκεια της επικοινωνίας του με τον σουλτάνο Χέιθαμ μπιν Τάρεκ αλ Σαΐντ.

Το Ιράν και οι ΗΠΑ, που έχουν διακόψει διπλωματικές σχέσεις από το 1980, διεξήγαγαν συνομιλίες το προηγούμενο Σάββατο, με μεσολάβηση του σουλτανάτου του Ομάν, για το ακανθώδες ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Στόχος είναι να επισπευσθεί η έναρξη διαπραγματεύσεων για το ταχύτατα εξελισσόμενο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, με τον Τραμπ να απειλεί το Ιράν με ανάληψη στρατιωτικής δράσης σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία.

Δυτικές κυβερνήσεις, με πρώτη αυτή των ΗΠΑ, ερίζουν εδώ και δεκαετίες ότι το Ιράν επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Η Τεχεράνη διαψεύδει την κατηγορία κι υπερασπίζεται το κυριαρχικό δικαίωμα της χώρας να διαθέτει πυρηνικό πρόγραμμα για μη στρατιωτικούς σκοπούς, ιδίως για την παραγωγή ενέργειας.

Αμερικανοί και Ιρανοί διπλωμάτες συμφώνησαν να συνεχίσουν τις συνομιλίες τους το ερχόμενο Σάββατο στην πρωτεύουσα του Ομάν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

