Το χάος του Τραμπ αποτελεί πληγή για το δολάριο

Η αναταραχή στη χρηματιστηριακή αγορά που προκάλεσε την περασμένη εβδομάδα η ασταθής εμπορική πολιτική του Λευκού Οίκου ήταν αρκετά τρομακτική, αλλά πλέον δεν αποτελεί τον πιο τρομακτικό οιωνό για την οικονομία. Οι επενδυτές έχουν αρχίσει να θέτουν ένα ερώτημα που μέχρι πρόσφατα φάνταζε αδιανόητο: Είναι ακόμη ασφαλή τα κρατικά ομόλογα των ΗΠΑ;

Αν και η αγορά των ομολόγων του, αξίας 28,6 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, σπάνια απασχολεί τα πρωτοσέλιδα, έχει βαθύτατες επιπτώσεις στη σταθερότητα της οικονομίας και του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Ελπίζει κανείς ότι ο Υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και προτρέπει τον Λευκό Οίκο να κάνει το ίδιο. Αν χαθεί η εμπιστοσύνη στο αμερικανικό δημόσιο χρέος, η ζημιά θα ήταν αδύνατο να αναστραφεί.

Αμέσως μετά την ανακοίνωση των «ανταποδοτικών» δασμών την «Ημέρα Απελευθέρωσης» από την κυβέρνηση, οι τιμές των μετοχών μειώθηκαν και οι τιμές των ομολόγων αυξήθηκαν. Αυτό ήταν το γνώριμο μοτίβο. Όταν οι επενδυτές ανησυχούν, μετακινούνται από τα επισφαλή περιουσιακά στοιχεία στην πιο ασφαλή και ρευστή εναλλακτική λύση. Ωστόσο, λίγο αργότερα, όταν οι περισσότεροι δασμοί ανεστάλησαν, η ζήτηση μετατοπίστηκε ξανά. Μετοχές, ομόλογα και δολάριο υποχώρησαν όλα μαζί. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη πτώση της αγοράς ομολόγων από τότε που η Ομοσπονδιακή Τράπεζα (Fed) αναγκάστηκε να λάβει έκτακτα μέτρα για να αντιμετωπίσει την κρίση ρευστότητας του 2019.

Η πιο εύλογη εξήγηση για αυτή την ανατροπή είναι κάθε άλλο παρά καθησυχαστική. Οι επενδυτές ίσως τιμολογούν τον κίνδυνο υψηλότερου πληθωρισμού, τον οποίο θα αντιστάθμιζαν οι υψηλότερες αποδόσεις μακροπρόθεσμων ομολόγων. Και μπορεί να ανησυχούν για την προοπτική επιβράδυνσης της ανάπτυξης, γεγονός που σημαίνει ότι αναμένουν από τη Fed να προχωρήσει σε μεγαλύτερες μειώσεις των βραχυπρόθεσμων επιτοκίων εντός του έτους. Το αποτέλεσμα, μια απότομη αύξηση της καμπύλης αποδόσεων, προαναγγέλλει στασιμοπληθωρισμό.

Ακόμη χειρότερο, όπως έχουν επισημάνει αρκετοί αναλυτές, θα ήταν μια ευρύτερη μείωση της ζήτησης για περιουσιακά στοιχεία σε δολάρια. Η σταθμισμένη συναλλαγματική ισοτιμία του δολαρίου υποχώρησε σε χαμηλό έξι μηνών, ενώ το ευρώ, το γεν, το ελβετικό φράγκο και ο χρυσός ενισχύθηκαν. Σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ιαπωνία και η Ελβετία έχουν μπει όλες στο στόχαστρο των δασμών της Αμερικανικής κυβέρνησης. Ωστόσο, τα νομίσματά τους ενισχύθηκαν έναντι του δολαρίου, που θεωρείται το ασφαλές καταφύγιο, σε μια περίοδο έντονης παγκόσμιας αναταραχής. Ένας από τους πιο παρακολουθούμενους δείκτες της μελλοντικής ισχύος του δολαρίου – τα λεγόμενα “one-year risk reversals” – έγινε αρνητικός για πρώτη φορά εδώ και πέντε χρόνια.

Το κρίσιμο ερώτημα είναι αν μπορεί ακόμη να θεωρείται δεδομένος ο ρόλος του δολαρίου ως παγκόσμιου αποθεματικού νομίσματος. Αξιωματούχοι της κυβέρνησης έχουν δηλώσει ότι θεωρούν πως ένα ισχυρό δολάριο είναι κακό για τις ΗΠΑ. Έχουν μάλιστα σκεφτεί να το υποτιμήσουν επιβάλλοντας τέλος στους ξένους κατόχους ομολόγων του αμερικανικού Δημοσίου. Την ίδια στιγμή, ενώ εκτυλισσόταν το δράμα της περασμένης εβδομάδας, το Κογκρέσο σχεδίαζε να επιδεινώσει την ήδη μη βιώσιμη πορεία του αμερικανικού χρέους – κάτι που θα ασκήσει ακόμα μεγαλύτερη πίεση στα ομόλογα. Οι επενδυτές το έχουν προσέξει.

Έτσι μοιάζει με κρίση εμπιστοσύνης εν τη γενέσει της. Μια γενικευμένη φυγή από περιουσιακά στοιχεία σε δολάρια θα μπορούσε να εξαναγκάσει την κυβέρνηση σε αθέτηση πληρωμών και θα προκαλούσε χάος στην οικονομία. Η απλή υπόνοια ενός τέτοιου σεναρίου είναι αποσταθεροποιητική. Οι Αμερικανοί υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη τα προειδοποιητικά σημάδια της περασμένης εβδομάδας – και να θέσουν ως άμεση προτεραιότητα την αποκατάσταση της χρηματοπιστωτικής εμπιστοσύνης και σταθερότητας.

Το Editorial Board του Bloomberg Opinion δημοσιεύει απόψεις συντακτών που ασχολούνται με ένα ευρύ φάσμα εθνικών και παγκόσμιων θεμάτων



Πηγή: The Washington Post

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.