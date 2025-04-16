Το υπουργείο Εσωτερικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε την παραχώρηση στον αμερικανικό στρατό έκτασης περίπου 440 τετραγωνικών χιλιομέτρων κατά μήκος των συνόρων με το Μεξικό για να αποτρέψει την είσοδο παράτυπων μεταναστών.
Η προαναφερθείσα έκταση θα παραχωρηθεί για τρία χρόνια, αναφέρει η ανακοίνωση.
«Η ασφάλεια των συνόρων μας και η προστασία των εθνικών μας πόρων συμβαδίζουν», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ. «Ο αμερικανικός λαός έδωσε εντολή στον πρόεδρο Τραμπ να κάνει ξανά ασφαλή και ισχυρή την Αμερική. Αυτή η παραχώρηση αντικατοπτρίζει την προσήλωση του υπουργείου Εσωτερικών στην προάσπιση της δημόσιας τάξης και της εθνικής ασφάλειας και στην υπεύθυνη διαχείριση της δημόσιας γης», συμπλήρωσε.
