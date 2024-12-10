Τουλάχιστον 184 άνθρωποι σφαγιάστηκαν το Σαββατοκύριακο σε πυκνοκατοικημένη παραγκούπολη, προάστιο της αϊτινής πρωτεύουσας Πορτ-ο-Πρενς, ανέφερε ο ΟΗΕ, στο πλαίσιο αντιποίνων που διέταξε «ισχυρός αρχηγός συμμορίας» εναντίον ανθρώπων που «έκαναν βουντού», σύμφωνα με αϊτινές ΜΚΟ.

Ο επικεφαλής της συμμορίας φέρεται να πίστεψε πως το γεγονός ότι αρρώστησε ο γιος του οφειλόταν σε «βουντού», εξήγησε εκπρόσωπος της μη κυβερνητικής οργάνωσης Επιτροπή για την Ειρήνη και την Ανάπτυξη (Comité pour la Paix et le Développement, CPD).

Το γραφείο του αϊτινού πρωθυπουργού Αλίξ Ντιντιέ Φιλς-Εμέ «καταδικάζει με απόλυτη αγανάκτηση την ειδεχθή σφαγή που διαπράχθηκε την 6η και την 7η Δεκεμβρίου 2023 στην Ουάρφ Ζερεμί (σ.σ. μέρος της παραγκούπολης Σιτέ Σολέιγ), από τον αρχηγό συμμορίας Μικανόρ Αλτέ, γνωστό με το ψευδώνυμο Ουά Μικανό, και συνεργούς του».

«Αυτή η πράξη βαρβαρότητας στοίχισε τη ζωή σε εκατό και πλέον γυναίκες και άνδρες, κυρίως γηραιούς ανυπεράσπιστους ανθρώπους», τόνισε μέσω X το Primature, το γραφείο του πρωθυπουργού.

Καταδίκη του ΟΗΕ

Νωρίτερα, ο Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ο Φόλκερ Τουρκ, ανέφερε πως «τουλάχιστον 184 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε βίαιες επιθέσεις που ενορχηστρώθηκαν από τον αρχηγό ισχυρής συμμορίες» σε προάστιο της Πορτ-ο-Πρενς.

«Αυτοί οι τελευταίοι φόνοι αυξάνουν τον απολογισμό των νεκρών στην Αϊτή φέτος στον ιλιγγιώδη αριθμό των 5.000 ανθρώπων», πρόσθεσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Γενεύη.

Από την πλευρά του ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο Αντόνιο Γκουτέρες, καταδίκασε τη «φρικιαστική» σφαγή, καλώντας τις αϊτινές αρχές να εγγυηθούν πως οι υπεύθυνοι για αυτή θα «προσαχθούν ενώπιον της δικαιοσύνης», σύμφωνα με δελτίο Τύπου το οποίο δημοσιοποιήθηκε από τον εκπρόσωπό του Στεφάν Ντουζαρίκ στη Νέα Υόρκη.

Η Αϊτή, η φτωχότερη χώρα της Καραϊβικής, παραμένει βυθισμένη για δεκαετίες σε χρόνια πολιτική αστάθεια. Αλλά φέτος έχει βρεθεί αντιμέτωπη με ραγδαία κλιμάκωση της βίας συμμοριών που ελέγχουν περί το 80% της πρωτεύουσάς της.

Ποιος έδωσε αυτή τη διαταγή και γιατί

Σύμφωνα με τη CPD, ο αρχηγός συμμορίας που διέταξε το μακελειό «αποφάσισε να τιμωρήσει βάναυσα όλους τους ηλικιωμένους που κάνουν βουντού διότι, στη φαντασία του, ήταν υπαίτιοι για την κακοτυχία του γιου του».

Ο αρχηγός συμμορίας αυτός είναι επίσης γνωστός ως Μονέλ «Μικανό» Φελίξ.

Τα μέλη —οι «στρατιώτες»— της συμμορίας του διατάχθηκαν να εντοπίσουν τα θύματα και να «τα οδηγήσουν στο προπύργιο του αρχηγού για να εκτελεστούν», πρόσθεσε η ΜΚΟ σε ανακοίνωσή της.

Οι άνθρωποί του έτσι έβαλαν στο στόχαστρο «όλα τα ηλικιωμένα πρόσωπα» και όσους «ασκούν την πίστη βουντού» στην περιοχή Ουάρφ Ζερεμί από το βράδυ της Παρασκευής και άρχισαν να «εκτελούν» τα θύματα και να «καίνε τα πτώματά τους», εξήγησε ο Φριτσνέλ Πιερ, στέλεχος της CPD, στον ραδιοφωνικό σταθμό Magik 9.

Διευκρίνισε πως «οδηγοί μοτοταξί που αποπειράθηκαν να διαφύγουν μαζί με κόσμο που βρισκόταν στο στόχαστρο επίσης εκτελέστηκαν». Ο απολογισμός των θυμάτων είναι ακόμη προσωρινός, συμπλήρωσε, καθώς η περιοχή είναι «δυσπρόσιτη».

Η Σιτέ Σολέιγ βρίσκεται δυτικά του Πορτ-ο-Πρενς.

Έξαρση της βίας

«Ο πατέρας μου, 76 ετών, δολοφονήθηκε την Παρασκευή περί τις 22:00. Κακοποιοί έβαλαν φωτιά στο πτώμα του», δήλωσε κάτοικος τηλεφωνικά στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Η οικογένεια δεν μπορεί καν να οργανώσει κηδεία καθώς δεν έχουμε μπορέσει να ανακτήσουμε το πτώμα», πρόσθεσε, υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, καθώς φοβάται για τη ζωή ορισμένων συγγενών του που παραμένουν επιτόπου.

Η βία των συμμοριών, ενδημική στην Αϊτή, απογειώθηκε από τον Φεβρουάριο, όταν πολλές συμμορίες αποφάσισαν να συμμαχήσουν και να εξαπολύσουν κύμα συντονισμένων επιθέσεων στην πρωτεύουσα Πορτ-ο-Πρενς με σκοπό να αναγκάσουν να παραιτηθεί τον τότε ακόμη de facto πρωθυπουργό Αριέλ Ανρί.

Διεθνής οπλισμένη δύναμη υπό την ηγεσία της Κένυας, με τις ευλογίες και την υποστήριξη του ΟΗΕ και των ΗΠΑ, άρχισε να αναπτύσσεται το καλοκαίρι στη χώρα, όμως το κύμα βίας δεν σταματά να χειροτερεύει.

Ο Σον Σάβετ, εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της προεδρίας των ΗΠΑ, παρότρυνε χθες τη διεθνή κοινότητα να «προσφέρει άμεση βοήθεια» ως προς την ασφάλεια στην πολυεθνική δύναμη και στις αϊτινές δυνάμεις ασφαλείας.

Πάνω από 700.000 άνθρωποι, οι μισοί από αυτούς παιδιά, έχουν αναγκαστεί να εκτοπιστούν εξαιτίας της βίας που σπαράσσει τη χώρα, σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους αριθμούς του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ), ως τον Οκτώβριο. Σε αυτούς προστίθενται κάπου 5.000 άνθρωποι που εγκατέλειψαν τα σπίτια τους εξαιτίας των επιθέσεων των τελευταίων ημερών, ανέφερε χθες ο ΔΟΜ.

Το βουντού, με αφρικανικές καταβολές, μέρος του αϊτινού πολιτισμού, έφθασε στη χώρα με τους αφρικανούς σκλάβους. Ήταν απαγορευμένο κατά την περίοδο της γαλλικής αποικιοκρατικής κατοχής ώσπου η χώρα απέκτησε την ανεξαρτησία της το 1804. Δεν αναγνωρίστηκε επίσημα ως θρησκεία από το αϊτινό κράτος παρά μόλις το 2003.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

