Γάζα: Κόκκινες γραμμές εν μέσω πείνας

Της Αθηνάς Παπακώστα

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ξεκαθαρίζει ότι σκοπεύει να προχωρήσει με τα σχέδια επίθεσης στην πόλη της Ράφα απορρίπτοντας τη διεθνή κριτική και αψηφώντας την προειδοποίηση του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζο Μπάιντεν, πως μία ισραηλινή επίθεση ευρείας κλίμακας στην πόλη όπου έχει μετατραπεί στο ύστατο καταφύγιο των αμάχων στη Λωρίδα της Γάζας αποτελεί για την Ουάσιγκτον «κόκκινη γραμμή».

Μιλώντας στο αμερικανικό δίκτυο MSNBC ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι δεν θα ανεχθεί «επιπλέον 30.000 Παλαιστίνιους νεκρούς» υπογραμμίζοντας ότι ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου «πρέπει να δώσει μεγαλύτερη προσοχή στις αθώες ζωές που χάνονται».

Διεθνής κοινότητα και διεθνείς οργανισμοί έχουν προειδοποιήσει ξανά και ξανά ότι μία επίθεση στην πόλη της Ράφα, η οποία βρίσκεται στα σύνορα με την Αίγυπτο, και στην οποία έχει καταφύγει πάνω από το ήμισυ των 2,3 εκατομμυρίων του πληθυσμού της Λωρίδας της Γάζας, θα προκαλέσει ανθρώπινες απώλειες χειρότερες και από τις πιο απαισιόδοξες προβλέψεις.

Για τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου η επικράτηση του Ισραήλ στη Ράφα είναι «υπόθεση τεσσάρων ή έξι εβδομάδων» και απαντώντας στον Τζο Μπάιντεν εξηγεί ότι «κόκκινη γραμμή είναι η 7η Οκτωβρίου να μην συμβεί ποτέ ξανά».

Σήμερα αρχίζει ο ιερός για τους μουσουλμάνους μήνας του Ραμαζανιού κι ενώ οι διαπραγματεύσεις για εκεχειρία δεν προχωρούν, αφού ο τελευταίος γύρος των συνομιλιών στο Κάιρο διεκόπη, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιορδανία προχώρησαν χθες, Κυριακή, από αέρος σε νέες ρίψεις ανθρωπιστικής βοήθειας.

Την ίδια στιγμή, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ανακοινώσει ότι προετοιμάζουν έναν θαλάσσιο διάδρομο που θα ξεκινά από την Κύπρο ώστε η ανθρωπιστική βοήθεια να μεταφέρεται και μέσω θαλάσσης στη Λωρίδα της Γάζας. Ήδη από τις ΗΠΑ έχει αναχωρήσει το «Gen. Frank S. Besson» του αμερικανικού στρατού για την κατασκευή της πλωτής, προσωρινής, πλατφόρμας.

Το πρώτο σκάφος με ανθρωπιστική βοήθεια που αναχωρεί για τον παλαιστινιακό θύλακα είναι το ισπανικό, Open Arms, το οποίο ανήκει στην ομώνυμη ισπανική φιλανθρωπική οργάνωση και έδεσε πριν από τρεις εβδομάδες στη Λάρνακα.

Όπως έχει γίνει γνωστό αναμένεται να ρυμουλκήσει είδη φροντίδας που παρέχονται από την αμερικανική φιλανθρωπική οργάνωση World Central Kitchen, ενώ, την ίδια στιγμή, άγνωστο παραμένει πού θα μπορέσει να δέσει εξαιτίας λόγω των καταστροφών που έχει υποστεί το λιμάνι από τους βομβαρδισμούς.

Ο πόλεμος Ισραήλ – Χαμάς μαίνεται από τον περασμένο Οκτώβριο και έχει βυθίσει τον παλαιστινιακό θύλακα σε μία άνευ προηγουμένου ανθρωπιστική κρίση με τον ΟΗΕ να προειδοποιεί ότι τουλάχιστον 576.000 άμαχοι – δηλαδή το ένα τέταρτο του συνολικού πληθυσμού – βρίσκονται ένα βήμα πριν από τον λιμό.

Φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια εισέρχονται από το πέρασμα της Ράφα στον νότο το οποίο ελέγχει η Αίγυπτος αλλά και από τη διέλευση του Κερεμ Σαλομ η οποία ελέγχεται από το Ισραήλ.

Ο βορράς όμως στη Λωρίδα της Γάζας – ο οποίος αποτέλεσε το επίκεντρο της πρώτης φάσης της ισραηλινής χερσαίας επιχείρησης και στον οποίο εξακολουθούν να διαμένουν 300.000 άνθρωποι χωρίς φαγητό και πόσιμο νερό – παραμένει αποκομμένος αφού το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα έχει διακόψει τις παραδόσεις ανθρωπιστικής βοήθειας σε αυτόν εξαιτίας των μη ασφαλών συνθηκών για τη διανομή της.

Το Ισραήλ αρνείται ότι εμποδίζει τη διοχέτευση της βοήθειας ενώ, δεν είναι λίγοι εκείνοι οι οποίοι κατηγορούν την ισραηλινή ηγεσία ότι χρησιμοποιεί τον υποσιτισμό ως όπλο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.