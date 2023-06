Airbus: Παραγγελία – ρεκόρ από την ινδική IndiGo για 500 αεροπλάνα

Η Airbus ανακοίνωσε τη μεγαλύτερη συμφωνία αεροπλάνων στην ιστορία της καθώς δέχτηκε μια υπέρογκη παραγγελία για 500 αεροσκάφη από τον μεγαλύτερο αερομεταφορέα της Ινδίας, την Indigo.

Η συμφωνία πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων είναι η μεγαλύτερη σε αριθμό αεροσκαφών ποτέ, επισκιάζοντας την πρόσφατη αγορά 470 αεροσκαφών από την Air India νωρίτερα φέτος, καθώς οι δύο μεγαλύτεροι αερομεταφορείς της Ινδίας σχεδιάζουν μια απότομη επέκταση της περιφερειακής ταξιδιωτικής ζήτησης.

More #A320neo! @flynas just added 30 A320neo Family aircraft to its fleet at #ParisAirShow to support its development plans, leveraging the aircraft's unbeatable economics, longer range capability and spacious cabin. https://t.co/AwX91MQ5ol pic.twitter.com/0ww0VF3W01