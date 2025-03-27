Λογαριασμός
Επίθεση με μαχαίρι στο Άμστερνταμ: Πέντε τραυματίες - Δείτε βίντεο από το σημείο

Ο φερόμενος ως δράστης έχει συλληφθεί ενώ οι συνθήκες της επίθεσης και το κίνητρο παραμένουν υπό διερεύνηση

Άμστερνταμ

Πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε στην Πλατεία Νταμ, στο κέντρο του Άμστερνταμ.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Πέμπτης και ο φερόμενος ως δράστης έχει  συλληφθεί. Οι συνθήκες της επίθεσης και το κίνητρο του δράστη παραμένουν υπό διερεύνηση.

TAGS: Ολλανδία επίθεση με μαχαίρι Άμστερνταμ
