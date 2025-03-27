Πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε στην Πλατεία Νταμ, στο κέντρο του Άμστερνταμ.
Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Πέμπτης και ο φερόμενος ως δράστης έχει συλληφθεί. Οι συνθήκες της επίθεσης και το κίνητρο του δράστη παραμένουν υπό διερεύνηση.
Zo landde de traumahelikopter op de Damhttps://t.co/4tTBtZW1R1 pic.twitter.com/TuCzejNPEc— AT5 (@AT5) March 27, 2025
Πηγή: skai.gr
