Πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε στην Πλατεία Νταμ, στο κέντρο του Άμστερνταμ.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Πέμπτης και ο φερόμενος ως δράστης έχει συλληφθεί. Οι συνθήκες της επίθεσης και το κίνητρο του δράστη παραμένουν υπό διερεύνηση.

Zo landde de traumahelikopter op de Damhttps://t.co/4tTBtZW1R1 pic.twitter.com/TuCzejNPEc — AT5 (@AT5) March 27, 2025

Πηγή: skai.gr

