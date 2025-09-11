Ένα ζευγάρι Εβραίων τουριστών στη Βενετία, ένας Αμερικανός πολίτης και η Ισραηλινή σύζυγός του - δέχθηκε άγρια επίθεση από δέκα νεαρούς άνδρες βορειοαφρικανικής καταγωγής που φώναζαν "Free Palestine"

Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για ένα ζευγάρι ορθόδοξων Εβραίων που έγινε στόχος επίθεσης εξαιτίας της παραδοσιακής ενδυμασίας του.

Una coppia di turisti ebrei - un cittadino americano e la moglie israeliana - è stata aggredita nella notte tra il 7 e l'8 settembre a Venezia da una decina di uomini nordafricani al grido di "Free Palestine". Lo riporta la stampa locale. L'episodio è iniziato poco dopo… pic.twitter.com/qX7uTzVYYG — Sky tg24 (@SkyTG24) September 11, 2025

Το επεισόδιο ξεκίνησε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της 8ης Σεπτεμβρίου, σε έναν πάγκο στην Strada Nuova, στο ύψος της Santa Fosca.

Οι δράστες κυνήγησαν προπηλάκισαν, χαστούκισαν και τραυμάτισαν στο πόδι τους δυο τουρίστες, οι οποίοι προσπάθησαν - μάταια - να απομακρυνθούν.

Μάλιστα, ένας από αυτούς απείλησε το ζευγάρι ότι θα άφηνε ελεύθερο τον σκύλο ροτβάιλερ, που είχε μαζί του χωρίς φίμωτρο, για να τους κατασπαράξει.

Coppia di ebrei aggredita a Venezia al grido «Free Palestine»: cane aizzato contro di loro e schiaffi https://t.co/Gm7bRcL3Rd — Corriere della Sera (@Corriere) September 11, 2025

Η ιταλική αστυνομία και η εισαγγελία της Βενετίας πραγματοποίησαν έρευνα και οι δράστες κατηγορούνται για πρόκληση σωματικής βλάβης και απειλές.

Πηγή: skai.gr

