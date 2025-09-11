Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ζευγάρι Εβραίων τουριστών δέχθηκε άγρια επίθεση στην Βενετία - Οι δράστες φώναζαν "Free Palestine"

Οι βορειοαφρικανοί κυνήγησαν, προπηλάκισαν, χαστούκισαν, απείλησαν με ροτβάιλερ και τραυμάτισαν τους δυο τουρίστες, οι οποίοι προσπάθησαν να ξεφύγουν

εβραιοι

Ένα ζευγάρι Εβραίων τουριστών στη Βενετία, ένας Αμερικανός πολίτης και η Ισραηλινή σύζυγός του - δέχθηκε άγρια επίθεση από  δέκα νεαρούς άνδρες βορειοαφρικανικής καταγωγής που φώναζαν "Free Palestine"

Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για ένα ζευγάρι ορθόδοξων Εβραίων που έγινε στόχος επίθεσης εξαιτίας της παραδοσιακής ενδυμασίας του.

Το επεισόδιο ξεκίνησε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της 8ης Σεπτεμβρίου, σε έναν πάγκο στην Strada Nuova, στο ύψος της Santa Fosca.

Οι δράστες κυνήγησαν προπηλάκισαν, χαστούκισαν και τραυμάτισαν στο πόδι τους δυο τουρίστες, οι οποίοι προσπάθησαν - μάταια - να απομακρυνθούν.

Μάλιστα, ένας από αυτούς απείλησε το ζευγάρι ότι θα άφηνε ελεύθερο τον σκύλο ροτβάιλερ, που είχε μαζί του χωρίς φίμωτρο, για να τους κατασπαράξει.

Η ιταλική αστυνομία και η εισαγγελία της Βενετίας πραγματοποίησαν έρευνα και οι δράστες κατηγορούνται για πρόκληση σωματικής βλάβης και απειλές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: αντισημιτισμός Βενετία Επίθεση
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
5 0 Bookmark