Με πρωινή προπόνηση στο «Γεώργιος Καλαφάτης» συνεχίστηκε σήμερα (20/01) η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον εκτός έδρας αγώνα της League Phase του Europa League κόντρα στη Φερεντσβάρος.

Ο Ράφα Μπενίτεθ δεν θα έχει στην διάθεσή του στην αναμέτρηση της Βουδαπέστης τον Φίλιπ Τζούριτσιτς, που είναι τραυματίας και έκανε ξανά θεραπεία. Ενώ ο Ισπανός τεχνικός άφησε εκτός της αποστολής των «πράσινων» και τον Φίλιπ Μλαντένοβιτς, σε μια ακόμα επιβεβαίωση ότι δεν βρίσκεται στα πλάνα του.

Αντιθέτως, στην αποστολή του Παναθηναϊκού που αναχωρεί την Τετάρτη (21/01) το πρωί για την Ουγγαρία βρίσκονται οι Λαφόν, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Κάτρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Μπακασέτας, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Σβιντέρσκι, Ταμπόρδα, Κώτσιρας, Πελίστρι, Πάντοβιτς και Κυριακόπουλος.

Από εκεί και πέρα, το πρόγραμμα των ποδοσφαιρτιστών του «τριφυλλιού» ξεκίνησε με προθέρμανση, συνεχίστηκε με τακτική, ακολούθησε παιχνίδι σε μικρό χώρο και ολοκληρώθηκε με εξάσκηση στις στατικές φάσεις. Θεραπεία έκανε πάλι και ο Σίριλ Ντέσερς.

