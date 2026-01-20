Έναν 24χρονο αλλοδαπό, ο οποίος εμφανιζόταν σε βίντεο στα social media να οδηγεί μοτοσυκλέτα μεγάλου κυβισμού στο κέντρο της Αθήνας και να μη συμμορφώνεται σε σήμα των αστυνομικών για έλεγχο, αναπτύσσοντας μεγάλη ταχύτητα και πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς, ταυτοποίησε η Ειδική Ομάδα Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Τροχαίας Αττικής.

Όπως διαπιστώθηκε, ο οδηγός δεν είχε άδεια οδήγησης ενώ, στο προφίλ του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναρτούσε συχνά βίντεο με τις επικίνδυνες οδηγικές του συμπεριφορές.

Επιπλέον, ταυτοποιήθηκε και ο 24χρονος συνεπιβάτης της μηχανής, ο οποίος προέτρεπε τον οδηγό να αναπτύξει ταχύτητα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, η μοτοσυκλέτα εντοπίστηκε σε συνεργείο ιδιοκτησίας 22χρονου ημεδαπού στην περιοχή της Θήβας, όπου είχε αποσυναρμολογηθεί, προκειμένου οι δράστες να εξαφανίσουν οποιουδήποτε στοιχείο που θα μπορούσε να οδηγήσει στην ταυτοποίησή τους.

Μάλιστα, εξαρτήματά της είχαν ήδη διατεθεί προς πώληση ως ανταλλακτικά, σε διαδικτυακές ιστοσελίδες αγγελιών.

Σε βάρος τους, και σε βάρος 22χρονου ημεδαπού, σχηματίστηκε δικογραφία για - κατά περίπτωση - στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, προτροπή σε τέλεση αδικήματος, επικίνδυνη οδήγηση και ηθική αυτουργία στις ανωτέρω πράξεις.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

