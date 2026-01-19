Ανατροπή με τις συντάξεις: Αργότερα η πληρωμής τους

Του Βαγγέλη Δουράκη

Ανατροπή με τις ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων που μετατέθηκαν για αργότερα: Η επίσημη ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ έκρυβε μια δυσάρεστη έκπληξη για τους απόμαχους της εργασίας, καθώς η καταβολή των συντάξεων μηνός Φεβρουαρίου θα γίνει πιο αργά από ότι αρχικά αναμενόταν. Έτσι, οι συνταξιούχοι θα χρειαστεί να κάνουν λίγη ακόμη υπομονή μέχρι να δουν χρήματα στον τραπεζικό τους λογαριασμό, μετά τις μαζικές πληρωμές νωρίς τον Δεκέμβρη του ’25.

Στο τέλος του μήνα θα καταβληθούν και τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ, μεταξύ των οποίων και η εκκαθαριστική δόση του επιδόματος τέκνων του 2025. Ξεκινώντας, πάντως, από τις ημερομηνίες πληρωμών συντάξεων μηνός Φεβρουαρίου, πρέπει να σημειωθεί πως αντί για 27 του μήνα, αυτές θα ξεκινήσουν μία ημέρα αργότερα και συγκεκριμένα στις 28 Ιανουαρίου.

Οι ημερομηνίες καταβολής των συντάξεων

Βάσει λοιπόν και των επίσημων ανακοινώσεων του e-ΕΦΚΑ, οι ημερομηνίες καταβολής των συντάξεων μηνός Φεβρουαρίου διαμορφώνονται ως εξής:

Την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών). Τα ποσά θα είναι διαθέσιμα στους τραπεζικούς λογαριασμούς με χρεωστική κάρτα μέσω ΑΤΜ την προηγούμενη ημέρα από τις 5 το απόγευμα της Τρίτης 27 Ιανουαρίου.

Την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ] καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου. Οι συντάξεις θα είναι διαθέσιμες μέσω ΑΤΜ από τις 5 το απόγευμα της Τετάρτης 28 Ιανουαρίου.

Πότε θα καταβληθούν τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ

Ο ΟΠΕΚΑ από την πλευρά του θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Παρασκευή 30 του μήνα. Η πίστωση των ποσών αυτών θα γίνει το απόγευμα της Πέμπτης 29 Ιανουαρίου.

Την ίδια ημερομηνία (Παρασκευή 30 Ιανουαρίου με πίστωση την Πέμπτη 29 τρέχοντος) θα καταβληθούν και όλα τα υπόλοιπα επιδόματα του Οργανισμού, δηλαδή τα προνοιακά- αναπηρικά επιδόματα, το επίδομα γέννας, το επίδομα ενοικίου, όπως και το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.

Εδώ, θα πρέπει να σημειωθεί πως όσοι δικαιούχοι του επιδόματος τέκνων Α21 υπέβαλλαν αιτήσεις στην ηλεκτρονική πλατφόρμα έως την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου προκειμένου να λάβουν το επίδομα του 2025, θα εισπράξουν το ποσό που τους αναλογεί, επίσης την Παρασκευή 30 τρέχοντος. Μάλιστα, όσοι δεν είχαν υποβάλλει καθόλου αίτηση την περασμένη χρονιά και το έπραξαν τώρα, θα λάβουν αναδρομικά και τις 6 δόσεις της ενίσχυσης.

