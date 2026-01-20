Παναθηναϊκός – Μπασκόνια: Το σερί… πενταετίας στο Telecom Center

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Μπασκόνια στο Telecom Center Athens, στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής της Euroleague. Οι «πράσινοι» πρέπει να επιστρέψουν στις νίκες σήμερα, για ψυχολογικούς αλλά και βαθμολογικούς λόγους.

Πάντως, ο Παναθηναϊκός τρέχει εντός έδρας σερί με την Ισπανική ομάδα. Έχει να ηττηθεί στο ΟΑΚΑ από την εν λόγω αντίπαλο από το 2021. Δηλαδή σχεδόν πέντε… κλεισμένα χρόνια.

Πηγή: skai.gr

