Προβλήματα προκαλούν στην Πάτρα οι σφοδροί άνεμοι που πνέουν σήμερα στην περιοχή, με μάρμαρα να πέφτουν από κτίριο στη συμβολή των οδών Καποδιστρίου και Πετμεζά, καταλήγοντας στο οδόστρωμα και πάνω σε ένα ΙΧ.

Τη στιγμή του περιστατικού, περνούσαν περαστικοί από το σημείο, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί κανείς, σύμφωνα με το pelop. Ζημιές υπέστη το σταθμευμένο όχημα, στο οποίο ευτυχώς δεν βρισκόταν ο οδηγός του.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστική Υπηρεσία και της ΕΛ.ΑΣ., οι οποίες απέκλεισαν την περιοχή με κορδέλες, για λόγους ασφαλείας, και προχώρησαν στις απαραίτητες ενέργειες. Για το περιστατικό σχηματίζεται δικογραφία, ενώ διερευνώνται οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η αποκόλληση των τμημάτων του κτιρίου.

Παράλληλα, από το πρωί έχουν πέσει και δέντρα σε διάφορα σημεία, ενώ καταγράφονται και διακοπές ρεύματος σε Μεσσάτιδα, Βούντενη, Μπάλα, Βελβίτσι, και τμήματα του Ρίου.

Κλειστή παραμένει και η πορθμειακή γραμμή Ρίου – Αντιρρίου.

Πηγή: skai.gr

