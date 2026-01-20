Ο πυρηνικός σταθμός του Τσέρνομπιλ, τόπος της χειρότερης πυρηνικής καταστροφής στον κόσμο, έχασε όλη την εξωτερική του τροφοδοσία μετά από τη ρωσική επίθεση στην Ουκρανία την Τρίτη, σύμφωνα με ανάρτηση του Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας των Ηνωμένων Εθνών στο X.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) ανέφερε ότι αρκετοί υποσταθμοί ηλεκτρικής ενέργειας της Ουκρανίας, ζωτικής σημασίας για την πυρηνική ασφάλεια, επηρεάστηκαν από τη ρωσική επίθεση, ενώ επηρεάστηκαν επίσης και οι γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας προς ορισμένους άλλους πυρηνικούς σταθμούς, σημειώνει το Reuters.

Η Ρωσία εξαπέλυσε συντονισμένη επίθεση με drones και πυραύλους κατά της Ουκρανίας νωρίς την Τρίτη, διακόπτοντας την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και θέρμανσης σε χιλιάδες πολυκατοικίες στο Κίεβο, εν μέσω πολικών θερμοκρασιών, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους.

