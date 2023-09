Ατύχημα με σχολικό λεωφορείο στην Αγγλία

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Σχολικό πούλμαν που μοιράζονταν δύο σχολεία, το οποίο κινούνταν στον αυτοκινητόδρομο M53 στο Μέρσεϊσαϊντ της ΒΔ Αγγλίας, ανετράπη το πρωί με αποτέλεσμα να υπάρχουν τραυματίες.

Σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, το όχημα πιστεύεται ότι προσέκρουσε σε διαχωριστική νησίδα σε έξοδο του αυτοκινητόδρομου, ο οποίος παραμένει κλειστός στο σημείο εκείνο.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα ανακοινώσεις, μία γυναίκα έχει διακομιστεί σε νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα, ενώ ακόμα 50 άτομα εξετάστηκαν επί τόπου από τα πληρώματα των ασθενοφόρων που έσπευσαν στο σημείο.

Η υπηρεσία ασθενοφόρων της ΒΔ Αγγλίας κήρυξε «μείζον περιστατικό», με μαζική κινητοποίηση πληρωμάτων, καθώς και ενός ελικοπτέρου-ασθενοφόρου.

