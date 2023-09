Στη μη κυβερνητική οργάνωση SOS Méditerranée το βραβείο Right Livelihood – Το «εναλλακτικό» Νόμπελ 

Η ευρωπαϊκή μη κυβερνητική οργάνωση θαλάσσιας διάσωσης SOS Méditerranée τιμήθηκε χθες με το βραβείο Right Livelihood για τις επιχειρήσεις διάσωσης που έσωσαν τις ζωές μεταναστών στην «φονικότερη παγκοσμίως μεταναστευτική διαδρομή».

Το βραβείο θεωρείται το «εναλλακτικό Νόμπελ» και θεσπίστηκε από τον Σουηδογερμανό φιλοτελιστή Γιάκομπ φον Έξκουλ το 1980, αφού το ίδρυμα πίσω από τα Νόμπελ αρνήθηκε να δημιουργήσει νέα βραβεία προς τιμήν των προσπαθειών στους τομείς του περιβάλλοντος και της διεθνούς ανάπτυξης.

Το Ίδρυμα Right Livelihood τίμησε επίσης την καμποτζιανή περιβαλλοντική ομάδα νεαρών ακτιβιστών Mother Nature Cambodia, την Κενυάτισσα ακτιβίστρια για το περιβάλλον Φίλις Ομίντο και την Γκανέζα γιατρό Γιουνίς Μπρούκμαν-Αμισάχ για το έργο της στην προώθηση της πρόσβασης σε ασφαλείς αμβλώσεις ανά την Αφρική.

Οι τέσσερις βραβευθέντες «μάχονται για το δικαίωμα των ανθρώπων στην υγεία, την ασφάλεια, σε ένα καθαρό περιβάλλον και στη δημοκρατία», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο επικεφαλής του Ιδρύματος Όλε φον Έξκουλ.

Introducing the 2023 #RightLivelihood Laureates:



🇬🇭 Eunice Brookman-Amissah

🇰🇭 Mother Nature Cambodia

🇪🇺 SOS MEDITERRANEE

🇰🇪 Phyllis Omido



They have dedicated themselves to safeguarding lives and nature for all. Congratulations to these change-makers!