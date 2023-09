Πακιστάν: Έκρηξη σε τζαμί κοντά στην Πεσαβάρ – Τουλάχιστον 2 νεκροί και δεκάδες εγκλωβισμένοι στα ερείπια 

Έκρηξη σημειώθηκε σε τζαμί της επαρχίας Χιμπέρ Παχτούνκα, κοντά στην πόλη Πεσαβάρ του Πακιστάν, λίγη ώρα μετά την πολύνεκρη επίθεση αυτοκτονίας σε θρησκευτική συγκέντρωση που γινόταν για τον εορτασμό της γέννησης του προφήτη Μωάμεθ στο Μπαλουτσιστάν

Η έκρηξη στο τζαμί σημειώθηκε στη διάρκεια της προσευχής της Παρασκευής, την ώρα που το τέμενος ήταν γεμάτο.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες υπάρχουν τουλάχιστον 2 νεκροί και 30 με 40 πιστοί εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια.

UPDATE: 3 dead and 12 injured as suicide blast rips through mosque in Hangu, Khyber Pakhtunkhwa.#blast #Hangu #KhyberPakhtunkhwa #Pakistan pic.twitter.com/qSiXZwuy3Y