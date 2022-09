Αφγανιστάν: Τουλάχιστον 32 οι νεκροί από την επίθεση αυτοκτονίας στην Καμπούλ - Βίντεο

Τουλάχιστον 32 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 40 τραυματίστηκαν σε βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας, ακολουθούμενη από πυροβολισμούς σε εκπαιδευτικό κέντρο δυτικά της Καμπούλ, δήλωσε στο Al-Jazeera πηγή της αφγανικής κυβέρνησης. Η έκρηξη σημειώθηκε μέσα στο εκπαιδευτικό κέντρο «Kaj» στη συνοικία Dasht al-Barshi, που κατοικείται από σιίτες, σύμφωνα με το Associated Press. Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας της Καμπούλ Khaled Zadran επιβεβαίωσε την έκρηξη και είπε ότι η αστυνομία θα παράσχει περισσότερες πληροφορίες αργότερα.



Η έκρηξη σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εξετάσεων στη συνοικία Dasht-e-Barchi, στη δυτική Καμπούλ, όπου ζει η θρησκευτική μειονότητα των Χαζάρα, και έχουν σημειωθεί μερικές από τις πιο θανατηφόρες επιθέσεις στο Αφγανιστάν.



Τους τελευταίους μήνες, η ασφάλεια στη χώρα έχει αρχίσει να επιδεινώνεται υπό την ηγεσία των σκληροπυρηνικών ισλαμιστών Ταλιμπάν. Οι σιίτες Χαζάρα του Αφγανιστάν αντιμετωπίζουν διώξεις για δεκαετίες. Αποτελούν επίσης συχνό στόχο επιθέσεων από την οργάνωση Ισλαμικό Κράτος, εχθρό των Ταλιμπάν. Και οι δύο οργανώσεις τους θεωρούν αιρετικούς. Αμέτρητες επιθέσεις έχουν γίνει στην περιοχή, πολλές από τις οποίες είχαν στόχο παιδιά, γυναίκες και σχολεία. Η εκπαίδευση είναι ένα καυτό θέμα στο Αφγανιστάν, με τους Ταλιμπάν να εμποδίζουν τα κορίτσια να επιστρέψουν στο γυμνάσιο, ενώ το Ισλαμικό Κράτος είναι εναντίον της εκπαίδευσης γυναικών και κοριτσιών.



An explosion at an educational center in #Kabul, #Afghanistan killed at least 32 people and injured about 40. The explosion occurred during exams. pic.twitter.com/A01IEQkhWL