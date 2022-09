Αφγανιστάν: Επτά νεκροί και 40 τραυματίες από την έκρηξη σε τζαμί της Καμπούλ

Στους επτά αυξήθηκαν οι νεκροί και ξεπέρασαν τους 40 οι τραυματίες από την έκρηξη που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα σε τέμενος της αφγανικής πρωτεύουσας, της Καμπούλ, καθώς οι πιστοί εξέρχονταν από αυτό μετά την προσευχή της Παρασκευής, ανέφερε η αστυνομία, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό.

Η έκρηξη είναι η τελευταία σε μια σειρά αιματηρών επιθέσεων σε προσευχές της Παρασκευής σε τεμένη τους τελευταίους μήνες. Το Ισλαμικό Κράτος είχε αναλάβει την ευθύνη σε ορισμένες από αυτές τις βομβιστικές επιθέσεις.

«Μετά την προσευχή, όταν οι πιστοί έφευγαν από το τζαμί, σημειώθηκε η έκρηξη. Όλα τα θύματα είναι πολίτες, ο ακριβής αριθμός τους δεν είναι ακόμη γνωστός», δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας της Καμπούλ, ο Χαλίντ Ζαντράν.

Several people were killed and injured in an explosion in the famous #Wazir Akbar Khan #Mosque located in the green zone of Kabul, the #Afghan capital.#Kabul#Blast #Afghanistan pic.twitter.com/K6Q8ZUOzJb