Καμπούλ: Τουλάχιστον έξι άμαχοι σκοτώθηκαν σε επίθεση αυτοκτονίας - Αρκετοί οι τραυματίες

Τουλάχιστον έξι άμαχοι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν σε επίθεση αυτοκτονίας που σημειώθηκε σε σημείο ελέγχου κοντά στο υπουργείο Εξωτερικών του Αφγανιστάν στην Καμπούλ, ανακοίνωσε η αστυνομία.

«Στην πλατεία Μαλίκ Άσγκαρ (…) εντοπίστηκε και σκοτώθηκε σε σημείο ελέγχου βομβιστής αυτοκτονίας, όμως πυροδοτήθηκαν τα εκρηκτικά του», επεσήμανε ο Χαλίντ Ζάντραν εκπρόσωπος της αστυνομίας της Καμπούλ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους τρία μέλη των δυνάμεων ασφαλείας των Ταλιμπάν.

Τις πληροφορίες επιβεβαίωσε και ο Αμπντούλ Νάφι Τάκορ, εκπρόσωπος του αφγανικού υπουργείου Εσωτερικών.

Emergency NGO: "Our Surgical Centre has received 12 wounded patients, including a child, and 2 other victims already dead on arrival"