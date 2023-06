«Πίστευα πως θα ήταν αστείο»- Αδιανόητες δηλώσεις του 27χρονου που πέταξε το κινητό στο κεφάλι της Bebe Rexha

Εξοργίζουν οι δηλώσεις που αποδίδονται στον δράστη της επίθεσης με ρίψη κινητού σε βάρος της τραγουδίστριας Bebe Rexha ενώ βρισκόταν επί σκηνής, δίνοντας συναυλία στη Νέα Υόρκη.

Κατά τη διάρκεια της σύλληψής του, o 27χρονος φαίνεται πως ούτε λίγο ούτε πολύ είπε ότι το έκανε εκτιμώντας πως «θα ήταν αστείο».

Absolutely great show ruined by a fan throwing their phone at @BebeRexha hopefully she is ok after that pic.twitter.com/4eBScgurv5