Ο άγριος τσακωμός του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ με τον άλλοτε στενό του σύμμαχο και φίλο, Ίλον Μασκ έφερε στο προσκήνιο ξανά την υπόθεση του καταδικασμένου βιαστή Τζέφρι Επστάιν και την περιβόητη λίστα του.

Ο Μασκ ισχυρίστηκε πως ο Τραμπ είναι στη λίστα του Επστάιν, και συγκεκριμένα στα έγγραφα που δεν έχουν ακόμα δημοσιοποιηθεί, υπονοώντας πως για αυτό δεν έχουν έρθει και στη δημοσιότητα όλα τα έγγραφα.

Τι είναι όμως η λίστα του Επστάιν; Πρόκειται για έναν όγκο αποδεικτικών στοιχείων που συγκεντρώνουν οι ερευνητές που ασχολούνται με την υπόθεση μακροχρόνιας σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης ανήλικων κοριτσιών από τον Επστάιν και τη συνεργό του, Γκίσλεϊν Μάξγουελ, η οποία είχε συνταράξει τον πλανήτη.

Ενώ πολλά δικαστικά έγγραφα έχουν δει το φως της δημοσιότητας -συμπεριλαμβανομένων των ημερολογίων πτήσεων για το ιδιωτικό τζετ του πρώην χρηματιστή- άλλα παραμένουν σφραγισμένα.

Οι ερευνητές έχουν συγκεντρώσει χιλιάδες έγγραφα, βίντεο και άλλο υλικό για τις επαφές που είχε ο καταδικασμένος βιαστής, που αυτοκτόνησε στις φυλακές.

Η γενική εισαγγελέας Παμ Μπόντι δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι το FBI εξετάζει δεκάδες χιλιάδες βίντεο και έγγραφα που σχετίζονται με τον Επστάιν και πως το υλικό θα δοθεί στη δημοσιότητα μόλις γίνουν διορθώσεις για την προστασία των θυμάτων και των εν εξελίξει ερευνών.

Και το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης επίσης ανέφερε πως θα έρθουν και άλλα έγγραφα στη δημοσιότητα, πιθανώς και το βίντεο από τις φυλακές όπου αυτοκτόνησε ο Επστάιν, ωστόσο δεν υπάρχει ακόμη χρονοδιάγραμμα για το πότε θα γίνει αυτό.

Το φως της δημοσιότητας έχουν έρθει πολλά ονόματα που βρίσκονται στη λίστα του Επστάιν. Η λίστα απαριθμεί διασημότητες και πολιτικούς που ήταν ήδη γνωστό ότι συναναστρέφονταν με τον πρώην χρηματοοικονομικό σύμβουλο.

Δεν πρόκειται για το «πελατολόγιο» του Επστάιν, αλλά όσους είχε στη λίστα των επαφών του. Κανείς δεν κατηγορείται για κακοποίηση και όλοι αρνούνται πως γνώριζαν τι συνέβαινε στα περιβόητα πάρτι στο νησί του Επστάιν.

Κάποια από τα ονόματα αυτά είναι ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον, η Χίλαρι Κλίντον, ο πρίγκιπας Άντριου (ο οποίος έχει κατηγορηθεί για κακοποίηση της Βιρτζίνια Τζουφρέ, η οποία αυτοκτόνησε), η Ναόμι Κάμπελ, ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο, ο Μπιλ Γκέιτς, ο Γούντι Άλεν και πολλές ακόμη σημαντικές προσωπικότητες της πολιτικής και του Χόλιγουντ.

Ο Επστάιν είναι γνωστό πως διατηρούσε μακροχρόνιες σχέσεις με άνδρες της υψηλής κοινωνίας μεταξύ των οποίων και με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Πηγή: skai.gr

