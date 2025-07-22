Πόση επιρροή έχει η «πράκτορας Μελάνια» στον Τραμπ;

Νέα διάσταση φαίνεται να αποκτά ο ρόλος της Μελάνια Τραμπ στο πλευρό του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, καθώς πληροφορίες και δηλώσεις που έρχονται στη δημοσιότητα υποδηλώνουν την ιδιαίτερη επιρροή της στον τομέα της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής έναντι της Ουκρανίας και της Ρωσίας.

Η Μελάνια, ο Τραμπ και το Ουκρανικό

Σύμφωνα με πρόσφατες αποκαλύψεις, ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις παρατηρήσεις της συζύγου του σε ό,τι αφορά τις αμερικανορωσικές σχέσεις. Ο ίδιος, μιλώντας δημόσια, ανέφερε:

«Του μιλάω συχνά για το τι πρέπει να γίνει», τόνισε, αποκαλύπτοντας τον συχνό διάλογο με τη Μελάνια για ζητήματα που αφορούν τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Όπως προσέθεσε, «Πάντα κλείνω το τηλέφωνο και λέω: 'Λοιπόν, αυτή ήταν μία ωραία συζήτηση'. Και μετά εκτοξεύονται πύραυλοι προς το Κίεβο ή κάποια άλλη πόλη. Όταν αυτό συνέβη τρεις ή τέσσερις φορές, τότε είπα: 'Τα όσα λέμε δεν σημαίνουν προφανώς τίποτα'».

Η πρωτοβουλία της Μελάνια Τραμπ δεν πέρασε απαρατήρητη από τους Ουκρανούς στα social media, με χιλιάδες αναρτήσεις να υπογραμμίζουν την υπεράσπισή της στα συμφέροντα του Κιέβου. Δεν ήταν λίγοι αυτοί που συνέδεσαν τη δημόσια στάση της με το προσωνύμιο «πράκτορας Μελάνια Τραμπένκο», αναρτώντας φωτογραφίες της με εμφανή ουκρανικά σύμβολα στα ρούχα της.

Η σλοβενική καταγωγή και η επιρροή στον Λευκό Οίκο

Η σλοβενική καταγωγή της Πρώτης Κυρίας αναδεικνύει μια ιδιαίτερη σύνδεση της ίδιας με χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Θυμίζουμε ότι η Σλοβενία έχει στηρίξει έμπρακτα ανθρωπιστικά την Ουκρανία, ενώ και η ίδια η Μελάνια έχει πάρει δημόσια θέση υπέρ των Ουκρανών, ειδικά μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής. Σε παλαιότερη ανάρτησή της, κάλεσε μέσω X (πρώην Twitter) τους ακολούθους της να υποστηρίξουν τον Ερυθρό Σταυρό για την παροχή βοήθειας στους πληγέντες.

Στο ίδιο μήκος κύματος, η υπουργός Εξωτερικών της Σλοβενίας, Τάνια Φαγιόν, δήλωσε σε συνέντευξή της στη DW-TV πως «είναι θετικό να γνωρίζουμε ότι η Πρώτη Κυρία είναι στο πλευρό της Σλοβενίας και της Ουκρανίας», αν και απέφυγε να εκτιμήσει το πραγματικό εύρος της επιρροής της Μελάνια στον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρώην αξιωματικός της ουκρανικής κρατικής ασφάλειας, Ιβάν Στούπακ, εξέφρασε από την πλευρά του την ελπίδα ότι η συμπάθεια της Μελάνια Τραμπ προς την Ουκρανία θα έχει απτά αποτελέσματα και στην αμερικανική εξωτερική πολιτική. Όπως σημείωσε, «οι Πρώτες Κυρίες δεν έχουν απλώς διακοσμητικό ρόλο. Θέλω να πιστεύω πως έχει κάποια επιρροή, πως μπορεί να πει κάτι και ο Τραμπ θα την ακούσει».

Παρασκηνιακές κινήσεις στη στρατιωτική βοήθεια

Παρά τη στάση της Μελάνια, ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να ακολουθεί τη δική του γραμμή στην αμερικανική πολιτική. Αν και ο προκάτοχός του Τζο Μπάιντεν διακρίθηκε για την προθυμία του να προσφέρει στρατιωτική στήριξη στο Κίεβο, ο Τραμπ έκλεισε γρήγορα τη στρόφιγγα στη ροή όπλων μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο. Παρά ταύτα, οι πρόσφατες ενέργειες της Ρωσίας φαίνεται πως ανάγκασαν τον Τραμπ να αναθεωρήσει κάποιες αποφάσεις του.

Ενδεικτικό είναι ότι ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ θα προμηθεύσουν στην Ουκρανία συστοιχίες πυραύλων Patriot, ξεκαθαρίζοντας, ωστόσο, πως το κόστος θα καλύψουν οι Ευρωπαίοι εταίροι.

