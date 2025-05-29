FBI: Υπάρχει βίντεο που αποδεικνύει ότι ο Τζέφρι Έπσταϊν αυτοκτόνησε

Σε νέες αποκαλύψεις προχώρησε ο αναπληρωτής διευθυντής του FBI, Νταν Μποτζίνο, δηλώνοντας το πρωί της Πέμπτης στο Fox News ότι είναι απόλυτα βέβαιος πως ο Τζέφρι Έπσταϊν, ο πρώην χρηματοοικονομικός σύμβουλος και καταδικασμένος για σεξουαλικά εγκλήματα, αυτοκτόνησε ενώ βρισκόταν υπό κράτηση και ότι υπάρχει βίντεο που το τεκμηριώνει.

«Δεν υπάρχει τίποτα στον φάκελο της υπόθεσης Έπσταϊν αυτή τη στιγμή που να δείχνει κάτι διαφορετικό και σύντομα θα υπάρξει αποκάλυψη σχετικά με αυτό... υπάρχει βίντεο. Είναι κάτι που το κοινό δεν γνωρίζει», δήλωσε ο Μποτζίνο σε συνέντευξή του σε εκπομπή του Fox.

Ο Μποτζίνο διευκρίνισε ότι το συγκεκριμένο βίντεο δεν δείχνει την ίδια την πράξη, αλλά αποδεικνύει ότι ο Έπσταϊν ήταν το μόνο άτομο που μπήκε ή βγήκε από το κελί του τη νύχτα του θανάτου του, στις 10 Αυγούστου 2019.

«Δεν υπάρχει κανένας άλλος εκεί, μόνο αυτός», πρόσθεσε.

