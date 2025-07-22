Η κρατική ενεργειακή εταιρεία Nafotgaz της Ουκρανίας ανακοίνωσε σήμερα ότι μια ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη προκάλεσε ζημιές στις εγκαταστάσεις της κατά τη διάρκεια της νύχτας.

«Πρόκειται για μία ακόμη μαζική επίθεση σε υποδομή παραγωγής φυσικού αερίου. Παρόμοιες επιθέσεις πραγματοποιούνται συχνά. Αυτές οι εγκαταστάσεις δεν είναι στρατιωτικής σημασίας» δήλωσε μέσω ανάρτησής του στο Facebook ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Σέργκιι Κορέτσκι.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.