ABC: Ο Μαδούρο έφτασε στις ΗΠΑ - «Προσγειώθηκε» στο αεροδρόμιο Stewart

Στο αεροδρόμιο Stewart, στην κομητεία Orange προσγειώθηκε το αεροσκάφος που μετέφερε τον Νικολάς Μαδούρο και τη σύζυγό του στις ΗΠΑ, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ABC News.

Ο Μαδούρο και η σύζυγός του θα μεταφερθούν με ελικόπτερο στην πόλη της Νέας Υόρκης, συνοδεία της DEA, και εκεί θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα, ο οποίος θα διατάξει την προφυλάκισή του, μέχρι να διεξαχθεί η δίκη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.