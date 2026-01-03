Λογαριασμός
ABC: Ο Μαδούρο έφτασε στις ΗΠΑ - «Προσγειώθηκε» στο αεροδρόμιο Stewart

Ο Μαδούρο και η σύζυγός του θα μεταφερθούν με ελικόπτερο στην πόλη της Νέας Υόρκης και από εκεί στον εισαγγελέα, ο οποίος θα διατάξει την κράτησή του, μέχρι τη διεξαγωγή της δίκης

Μαδούρο

Στο αεροδρόμιο Stewart, στην κομητεία Orange προσγειώθηκε το αεροσκάφος που μετέφερε τον Νικολάς Μαδούρο και τη σύζυγό του στις ΗΠΑ, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ABC News.

Ο Μαδούρο και η σύζυγός του θα μεταφερθούν με ελικόπτερο στην πόλη της Νέας Υόρκης, συνοδεία της DEA, και εκεί θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα, ο οποίος θα διατάξει την προφυλάκισή του, μέχρι να διεξαχθεί η δίκη.

TAGS: Νικολάς Μαδούρο ΗΠΑ Νέα Υόρκη
