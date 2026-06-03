Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί της Τετάρτης σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στην οδό Σάμου στον Κορυδαλλό.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής με 4 οχήματα και 12 πυροσβέστες, που προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες.

Παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για το ενδεχόμενο ύπαρξης εγκλωβισμένων ατόμων μέσα στο διαμέρισμα, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει επίσημη ενημέρωση για τραυματισμούς ή άτομα που δεν έχουν απομακρυνθεί από το κτήριο.

Πηγή: skai.gr

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