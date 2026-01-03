Στάρμερ: «Δεν θα χύσουμε ούτε ένα δάκρυ για το τέλος του καθεστώτος Μαδούρο»

Η Βρετανία «δεν θα χύσει ούτε ένα δάκρυ» για το τέλος του καθεστώτος του Νικολάς Μαδούρο στη Βενεζουέλα, δήλωσε σήμερα ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ανακοινώνοντας συζητήσεις με την Ουάσινγκτον τις ερχόμενες ημέρες για το θέμα αυτό.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο υποστηρίζει εδώ και καιρό μια μετάβαση της εξουσίας στη Βενεζουέλα. Θεωρούμε ότι ο Μαδούρο είναι ένας παράνομος πρόεδρος και δεν θα χύσουμε ούτε ένα δάκρυ για το τέλος του καθεστώτος του», ανέφερε ο Βρετανός ηγέτης σε ανακοίνωση.

Ο Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι χάρηκε που είδε το τέλος της διακυβέρνησης του προέδρου Νικολάς Μαδούρο στη Βενεζουέλα και ότι θα ήθελε μια ομαλή μετάβαση σε μια κυβέρνηση που θα αντανακλά καλύτερα τη βούληση των Βενεζουελάνων.

«Η βρετανική κυβέρνηση θα συζητήσει την κατάσταση όπως εξελίσσεται με τους ομολόγους της στις ΗΠΑ τις ερχόμενες ημέρες, καθώς επιδιώκουμε μια ασφαλή και ειρηνική μετάβαση σε μια νόμιμη κυβέρνηση που να αντανακλά τη βούληση του λαού της Βενεζουέλας», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.