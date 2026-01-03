Με καλυμμένα μάτια και χειροπέδες... Ο Ντόναλντ Τραμπ δημοσιοποίησε τη φωτογραφία του Νικολάς Μαδούρο κατά τη σύλληψή του από τις αμερικανικές ειδικές δυνάμεις Delta.

Στη φωτογραφία, ο πρόεδρος της Βενεζουέλας διακρίνεται να είναι με καλυμμένα τα μάτια του και χειροπέδες, ενώ φυλάσσεται πολύ στενά από τους Αμερικανούς πράκτορες.

Δείτε τη φωτογραφία που έδωσε στη δημοσιότητα ο Αμερικανός πρόεδρος:

Πηγή: skai.gr

