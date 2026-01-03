Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρίες είναι έτοιμες να εισέλθουν στη Βενεζουέλα και να επενδύσουν για την αποκατάσταση της παραγωγής στη χώρα της Λατινικής Αμερικής, μια ανακοίνωση που έγινε μερικές μόλις ώρες μετά τη σύλληψη και απομάκρυνση του Νικολάς Μαδούρο από δυνάμεις των ΗΠΑ.

"Θα έχουμε τις πολύ μεγάλες πετρελαϊκές εταιρίες μας, τις μεγαλύτερες στον κόσμο, να πάνε, να δαπανήσουν δισεκατομμύρια δολάρια, να διορθώσουν τις σοβαρά κατεστραμμένες υποδομές, τις πετρελαϊκές υποδομές, και να αρχίσουν δημιουργούν εισόδημα για τη χώρα", είπε σήμερα ο Τραμπ.

Η Chevron είναι η μοναδική μεγάλη αμερικανική πετρελαϊκή εταιρία που λειτουργεί αυτή τη στιγμή στη Βενεζουέλα.

Ενδιαμέσως, το εμπάργκο των ΗΠΑ στο πετρέλαιο της Βενεζουέλας παραμένει σε πλήρη ισχύ, είπε ο Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε στους δημοσιογράφους ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ θα παραμείνουν εκεί μέχρι οι απαιτήσεις των ΗΠΑ να ικανοποιηθούν πλήρως.

"Η αμερικανική αρμάδα παραμένει σε ετοιμότητα στη θέση της, και οι ΗΠΑ διατηρούν όλες τις στρατιωτικές επιλογές μέχρι οι απαιτήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών να εκπληρωθούν πλήρως και να ικανοποιηθούν πλήρως", είπε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.