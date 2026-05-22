Αξιωματούχος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων εκτίμησε σήμερα ότι οι πιθανότητες οι ΗΠΑ και το Ιράν να καταλήξουν σε συμφωνία που θα οδηγήσει στο άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ είναι «50-50».

Οι Ιρανοί αξιωματούχοι «έχασαν πολλές ευκαιρίες τις τελευταίες ημέρες λόγω της τάσης τους να υπερεκτιμούν τις δυνάμεις τους», πρόσθεσε ο Ανουάρ Γκάργκας σύμβουλος του προέδρου των ΗΑΕ μιλώντας στη διάσκεψη ασφαλείας Globsec που διεξάγεται στην Πράγα.

«Ελπίζω να μην το ξανακάνουν αυτή τη φορά», πρόσθεσε.

Από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, μετά τα αμερικαοϊσραηλινά πλήγματα εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, τα Εμιράτα – μια πλούσια σε πετρέλαιο χώρα που φιλοξενεί αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις—έγινε στόχος περίπου 3.300 drones και πυραύλων, υπογράμμισε ο Γκάργκας. Μόνο το 4% από αυτά έφτασε στον στόχο του, πρόσθεσε.

Ο Γκάργκας εκτίμησε ότι το Στενό του Ορμούζ, η κρίσιμης σημασίας θαλάσσια οδός που έχει αποκλείσει το Ιράν από την οποία διέρχεται σε συνθήκες ειρήνης το ένα πέμπτο της παγκόσμιας παραγωγής υδρογονανθράκων, θα πρέπει να επιστρέψει στην κανονική του λειτουργία.

Προειδοποίησε εξάλλου να μην υπάρξει συμφωνία χωρίς λύση για το θέμα.

«Δεν θέλουμε διαπραγματεύσεις που να αποσκοπούν αποκλειστικά στη σύναψη εκεχειρίας και στη σπορά μιας νέας σύγκρουσης στο μέλλον», είπε, τονίζοντας παράλληλα τη σημασία της επαναφοράς του καθεστώτος του Στενού του Ορμούζ ως μια «διεθνής πλωτή οδός».

Καθώς οι Αμερικανοί διαπραγματευτές επικεντρώνονται στο ενδεχόμενο το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, ο Γκάργκας δήλωσε: «Το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα ήταν η δεύτερη ή τρίτη ανησυχία μας, τώρα είναι η πρώτη μας ανησυχία».

«Βλέπουμε ότι το Ιράν είναι ικανό να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε όπλο διαθέτει, αυτό έχουμε μάθει», τόνισε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

